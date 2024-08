La tension ne faiblit toujours pas aux frontières entre le Sénégal et la Gambie. Au chevet de ses camarades l'après-midi d'hier, mardi 6 août 2024, le secrétaire général de l'Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal a dénoncé avec impétuosité les nombreuses tracasseries policières et douanières en Gambie et interpellé les autorités des deux pays. Gora Khouma n'écarte pas l'option de boycotter cette transgambienne, si la situation reste en l'état.

Le secrétaire général de l'Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal s'est montré très ferme face aux multiples tracasseries de la Police et de la Douane de la Gambie. Hier, mardi 6 août 2024, il a rendu visite à ses camarades en détresse à Keur Ayib et à Sénoba. «Nous ne transportons pas des marchandises sous douane ; nous faisons du transport dans notre pays via la Gambie qui est une route de la CEDEAO.

Nous quittons notre pays pour aller dans notre pays, en transitant par la Gambie. Si cette balise de la Douane est indispensable, mais qu'elle soit gratuite et sans frais, car nous souffrons des charges financières de trop en Gambie. Nous souffrons aussi d'un problème de prélèvement illicite ; c'est ce qu'on appelle le VISA à 4000 F CFA», a fait observer Gora Khouma.

Se prononçant sur les chicanes et déboires vécus au quotidien, Gora Khouma déclare qu' «il y a beaucoup de postes de contrôle sur cette transgambienne, avec des tracasseries à n'en plus finir. Nous avons énuméré tous ces problèmes que nous avons déposés sur le bureau de l'autorité. Le Directeur général de la Douane a pris la décision d'annuler les prélèvements des 4.000 FCFA sans reçu. Mais quant au coût des balises, la Douane ne peut pas se prononcer sur la question pour le moment car elle est sous la tutelle du ministère des Finances».

L'OPTION DU CONTOURNEMENT TOUJOURS ACTUELLE

Face à ses camarades et sous des ovations nourries, le secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal a indiqué que «le Premier ministre du Sénégal et son ministre des Affaires étrangères sont informés de la situation via le ministre des Transports et le Vice-président de la Gambie. Celui-ci déclare n'avoir pas été au courant de cette situation, mais rassure que dès son retour en Gambie, il va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Le Sénégal et la Gambie sont un même peuple».

Et Gora Khouma de rester sur ses gardes : «les conducteurs sont campés sur leur position de poursuivre la grève jusqu'à l'annulation du système de paiement de balise. Et si le Vice-président arrive en Gambie et que le problème reste entier, nous allons faire demi-tour et contourner la Gambie, en passant par le corridor Tambacounda/Dakar ; c'est tout», dit-il. Avant de rappeler aux deux parties que la réciprocité dans l'application des mesures lourdes et superflues ne profite à personne.