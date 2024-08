Sénégal: Résilience des communautés - 12.000 personnes vulnérables ciblées par un projet à Kanel et Matam

Matam — Le projet "Renforcer la résilience et l'autonomisation socio-économique des femmes, des jeunes et des communautés vulnérables dans le nord du Sénégal" cible 12.000 personnes vulnérables dans les départements de Matam et Kanel, a indiqué, mercredi, Ibrahima Sory Baldé, coordonnateur technique adjoint chargé de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence à l'ONG Action contre la faim (ACF).

"C'est un projet d'urgence qui n'agit pas en terme de ménage, mais en terme de personne. Nous comptons toucher 12.000 personnes vulnérables dans les départements de Matam et de Kanel ", a-t-il déclaré.

M. Baldé intervenait lors du lancement du projet, en présence du gouverneur de la région de Matam, Mouhamadou Moctar Watt, et de plusieurs autorités administratives.

"Ce projet a une forte composante axée sur l'employabilité et l'insertion socio-économique des jeunes", a-t-il précisé, rappelant qu'il a démarré en mars 2024 pour une durée de deux ans.

Il a indiqué que ce projet concerne dix communes et vingt villages des départements bénéficiaires, soit quatre pour Kanel et six pour Matam. Il s'agit des communes d'Ouro Sidy, de Sinthiou Bamambé, de Thilogne, de Dabia, d'Aouré, de Ndendory, d'Ogo, de Nabadji Civol, de Bokidiawé et d'Orefondé", précisé.

Concernant le déroulement du projet dans ces communes, il a souligné que l'ACF, en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), va mener des activités ayant trait à la production agricole, au maraîchage, à la transformation et à la valorisation des produits locaux.

La formation, le suivi, la coordination, la capitalisation et l'insertion économique et sociale dans les zones concernées font partie des activités retenues par les initiateurs du projet, indique-t-on.