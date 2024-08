Algérie: Le wali inspecte les travaux de réaménagement du parc zoologique et de loisirs de Ben Aknoun

Alger — Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi a inspecté, mercredi, les travaux de réaménagement du parc zoologique et de loisirs "La Concorde civile" de Ben Aknoun, où il a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la réalisation de ces travaux, a indiqué un communiqué des services de wilaya.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de " la poursuite des sorties sur le terrain afin de s'enquérir des projets inscrits dans le cadre du plan vert relatif au rétablissement des équilibres environnementaux et écologiques conformément à la vision stratégique de modernisation et de développement de la capitale".

A cette occasion, un exposé a été présenté sur les différents projets d'aménagement du parc, tels que " la création de vastes espaces pour animaux" et "d'une piste cyclable et de circuits pour le sport et l'équitation".

A l'issue de cet exposé, M. Rabhi a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts et "d'accélérer le parachèvement de la ligne ferroviaire et l'acquisition de locomotives modernes et l'aménagement de voies pour les personnes aux besoins spécifiques, tout en préservant la nature écologique du parc".

Cette visite s'est déroulée en présence de cadres de la wilaya et de directeurs de divers secteurs, conclut la même source.