Madagascar: MADA D2 - Jet Kintana et Tia Kitra filent en phase II

Point final sur la première étape. Les deux clubs relégués de la Pro League, Jet Kintana d'Itasy et Tia Kitra d'Atsinanana, ont assuré la phase inaugurale et se qualifient à la deuxième étape du championnat de Madagascar D2. La cinquième et dernière journée de la première phase de World Cola Ligue des champions D2 nationale, s'est tenue mardi sur quatre sites.

Les trois équipes mieux classées des quatre groupes accéderont à la prochaine étape. Les trois clubs qualifiés du site de Vohémar sont FC Théo Sava (13 points), Zoya FC de Boeny (10 points) et AS Sainte-Anne d'Analamanga (6 points).

FC Théo a arraché, lors de la dernière journée, sa quatrième victoire en battant Black Power par 4-1. Joya FC a, pour sa part, écrasé 9 à 1 Espoir United. À Fenoarivo-Atsinanana, Tia Kitra d'Atsinanana termine en tête (13 points) devant FC Jaboady d'Alaotra-Mangoro (11 points) et AS FOS (10 points). Tia Kitra et FC Jaboady se sont séparés, 2 partout, mardi.

Jet Kintana d'Itasy occupe la position de leader avec 10 points à Tsiroanomandidy. Il est talonné par Sphinx Académie (8 points +17) et FC 119 Bongolava (8 points +3). Jet Kintana a été tenu en échec, un partout, pendant la dernière journée contre FC 119, et Sphinx Académie a laminé sur un score fleuve de 15-2 FC Cozza. À Ihosy, AS Comato d'Atsimo-Andrefana se hisse en première place au terme de la première phase avec au compteur 12 points. FCA d'Ilakaka dans la région Ihorombe se trouve en seconde position (10 points) et FC Avenir du Sud complète le podium (10 points). AS Comato a battu sèchement mardi, AJSV V7V (5-2), et FCA d'Ilakaka a écarté AS JM (2-1).

La deuxième phase aura lieu, du 23 aout au 1er septembre. Les douze équipes qualifiées seront réparties en deux poules de six à cette prochaine étape. Les sites de match ne sont pas officialisés.