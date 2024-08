Congo-Kinshasa: Les efforts consentis par le ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté arriveront-ils à crédibiliser les résultats de l'examen d'État Edition 2024 ?

La publication des résultats de l'examen d'État Edition 2024 se poursuit à travers le pays. Le lundi 05 août dernier, le ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté a publié les résultats de 09 provinces éducationnelles notamment le Haut Uelé 2, le Nord Kivu 3, le Kongo central 2, le Sud Ubangi 1, la Tshopo 1 et 2, le Sud Kivu 1 et 2 et enfin le Haut Lomami 1.

Cela fait déjà au total 38 provinces éducationnelles publiées sur les 61 provinces éducationnelles.

Il reste encore 23 provinces éducationnelles.

A noter que cette publication se fait par vagues de 5 à 6 provinces ou plus et va s'étendre sauf imprévu jusqu'au 24 août prochain.

Tout en appréciant les efforts consentis par le ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté pour le bon déroulement de manière générale des épreuves de l'examen d'Etat Edition 2024 et du respect jusqu'à ce jour du calendrier de la publication de ces résultats, d'aucuns continuent à décrier les mauvaises pratiques qui entachent parfois ces épreuves. Il s'agit notamment de la fraude et la collaboration illicite entre certains promoteurs d'écoles surtout privées et des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour favoriser la réussite de leurs élèves.

Un autre fait à relever, pendant cette période, il y a parfois aussi des parents qui se laissent escroquer par des inciviques qui leur proposent des faux diplômes pour les élèves lauréats

Comment appréciez -vous la publication à mi - parcours des résultats des épreuves de l'examen d'État Edition 2024 ?

L'échange citoyen s'est déroulé entre les auditeurs et, Jacques Odia Musungayi, Inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.