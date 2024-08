Congo-Kinshasa: La MONUSCO autorisée à fournir un soutien logistique à une mission de paix régionale

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution autorisant la Monusco à fournir un soutien opérationnel et logistique à la Mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), une organisation régionale.

Présenté par la France et le Sierra Leone, le texte a été adopté à l'unanimité des quinze membres du Conseil. La SADC en RDC (SAMIDRC) est composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites, et opère depuis décembre 2023 dans l'Est du pays, où s'affrontent l'armée congolaise et des groupes armés. Cette résolution du Conseil de sécurité « autorise la Monusco à soutenir la SAMIDRC en renforçant la coordination, l'échange d'informations et l'assistance technique, à lui permettre de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la Monusco, dans la zone de déploiement de celle-ci ».

Préoccupé par l'escalade de la violence dans l'est et les tensions entre la RDC et le Rwanda, le Conseil de sécurité demande à la SAMIDRC et au commandant de la force de la mission « de prendre des mesures concrètes pour réduire au minimum les risques pour les civils dans toutes les zones d'opérations ».

Il note que la RDC « reste en proie à des cycles récurrents et évolutifs de conflits et de violence permanente causés par des groupes armés étrangers et nationaux » et condamne tous les groupes armés y opérant . Le Conseil se félicite de l'accord de cessez-le-feu signé par la RDC et le Rwanda, le 30 juillet, avec la médiation de l'Angola et appelle à « une cessation durable des hostilités ». Toutefois, la Monusco a condamné fermement, le 5 août, la violation du cessez-le-feu par le M23 avec la prise d'Ishasha, dans le Nord-Kivu, estimant que cela compromettait les efforts de stabilisation dans la région.

Alors que la Monusco a entamé un retrait progressif de l'Est de la RDC, le Conseil de sécurité a exhorté la mission onusienne « à consolider le transfert de responsabilités au gouvernement congolais au Sud-Kivu » et « à continuer de planifier conjointement les prochaines étapes du retrait progressif, responsable et durable de la Mission avant d'aller plus loin ». Depuis son départ fin juin du Sud-Kivu, la Monusco n'est désormais plus présente que dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.