Tunisie: Surveiller quotidiennement l'activité du port de Radès

La ministre de l'Equipement et de l'Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzri, a recommandé, mardi, de créer une commission sous la supervision du département du Transport pour surveiller quotidiennement l'activité du port de Radès, mettre en oeuvre les décisions et vérifier l'état des équipements et la qualité des services.

Cette commission sera chargée, également, d'entreprendre les procédures appropriées pour réviser le cadre législatif en fonction des exigences du développement du port, selon un communiqué publié par le ministère du Transport.

Zenzri a appelé, lors d'une réunion de travail tenue en marge d'une visite effectuée, au Port de Radès, toutes les parties prenantes à redoubler d'effort pour moderniser tout le système portuaire de Radès et à travailler, dans un cadre participatif, pour atteindre les objectifs stratégiques de l'Etat visant à améliorer l'infrastructure portuaire et à promouvoir les services.

La ministre a appelé, en outre, à une gestion quotidienne des espaces destinés aux conteneurs et aux remorques et à une coordination entre les différentes parties afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir les conteneurs bloqués dans le port de Radès.

Par ailleurs, elle a insisté sur l'impératif de mettre en place un système intelligent de gestion des conteneurs et des remorques (Terminal Operating System - TOS) et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la propriété publique contre tous les risques, les intrus et les abus qui perturbent le fonctionnement de service public.