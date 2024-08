Tunisie: Le CA de retour au parc A - Des améliorations à confirmer...

Volet synthèse des dernières sorties amicales, l'on note une progression dans la négociation des balles arrêtées, point faible du CA la saison passée. Là, dans le positionnement, le démarquage et le jaillissement, les progrès sont évidents, et c'est même payant au tableau d'affichage.

Après une journée décrétée quartier libre par le staff technique, les joueurs du CA ont repris hier, mercredi, le chemin du Parc A pour entamer une nouvelle étape de la préparation avec un groupe revu et corrigé suite à la première purge opérée par Bettoni. Ameur Omrani, Houssem Souissi, Federico Bikoro et Rached Arfaoui obtiendraient leur bon de sortie via une résiliation à l'amiable. A leur tour, Mohamed Amine Ajmi, Yahia Mtiri, Salah Ayari, Mohamed Ali Omri, Naizk Ellili seraient cédés à titre de prêt, Adem Guizani rejoindra la section élite et, probablement, le portier Noureddine Farhati serait libéré, vu que son engagement s'achève dans une année alors que quelques clubs de L1 sont sur les rangs pour le recruter. Ce faisant, pour revenir au jeune arrière gauche Salah Ayari, une légère blessure l'a empêché de participer au récent match amical Clubiste contre l'OB.

Pour les retours au premier plan, Adem Garreb a enregistré son come-back récemment en amical face à l'OB. L'attaquant clubiste a été incorporé en seconde mi-temps en lieu et place de Mohamed Ali Omri et s'est distingué en étant à l'origine du 36e but signé sur penalty par Zemzemi. Globalement, du 25 juillet au 5 août, le CA a effectué 25 séances d'entraînement, partagées entre le volet foncier, le renforcement musculaire et enfin les approches technico-tactiques. Ce faisant, mention au préparateur physique Arthur Hochede qui a fait en sorte que les joueurs n'accusent pas d'excès de poids, montent en régime, renforcent leur masse musculaire et soignent leur endurance, crescendo.

Zemzemi, Ghaith Sghaier et Khadhraoui, les plus en vue

Autre enseignement et non des moindres, lors des deux derniers tests, face au CSS et contre l'OB, le CA a signé 8 buts et n'en a encaissé aucun. Dernièrement, en croisant les Cigognes, à Tabarka, Bettoni a de nouveau opéré une large revue d'effectif avec Ghaith Yeferni dans les bois puis Noureddine Farhati qui a bénéficié d'une demi-heure de jeu, Rami Bedoui, solide derrière puis remplacé par Ben Abda, Makrem Sghaïer qui a débuté avant d'être relevé par Yassine Bouabid, Aziz Ghrissi titularisé puis remplacé par Zâalouni, Yassine Dridi, lancé d'entrée puis relevé par Ghaith Sghaïer, Ahmed Khélil, inamovible titulaire remplacé ensuite par Kenneth Semakula, Bilel Aït Malek, aligné dés le départ puis relevé par Khadhraoui, Rached Arfaoui titularisé, bien que libéré après-coup et relevé par Ajmi, idem pour Omri (bon de sortie accordé), par la suite remplacé par Garreb, le Nigérian Eduwo qui a bénéficié d'une heure de jeu avant d'être remplacé par Zemzemi et enfin Tene Willes Didof titularisé avant d'être relevé par Hamdi Laâbidi.

Toujours volet synthèse des dernières sorties amicales, l'on note une progression dans la négociation des balles arrêtées, point faible du CA, la saison passée. Là, dans le positionnement, le démarquage et le jaillissement, les progrès sont évidents et c'est même payant au tableau d'affichage. Chapitre schéma de jeu à présent, le coach a prôné jusque-là une orientation classique en 4-3-3, un plan qui bascule vers un 4-2-3-1 en situation de repli. Ce faisant, pour les satisfactions, le coach a été séduit par les rendements de Ghaith Sghaïer, Moatez Zemzemi et Hamza Khadhraoui qui ont brillé dans l'animation offensive sans ménager leurs efforts et revenir au charbon en situation de repli. Voilà pour les points importants à mentionner en marge du rassemblement de Tabarka. Place à présent à une nouvelle étape des préparatifs avec d'autres recrues annoncées selon certaines livraisons proches du club.