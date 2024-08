Le groupe pionnier de Metal tunisien «Carthagods» est programmé pour le 21 août. Présent sur la scène rock tunisienne depuis 1997, Carthagods évolue dans l'univers du Métal et passionne les amoureux du genre en Tunisie avec ses productions musicales et ses collaborations avec des artistes internationaux de grande renommée, ainsi qu'en se produisant régulièrement sur des scènes de festivals étrangers.

La 49e édition du Festival méditerranéen de La Goulette, ou plus couramment celui de la «Karraka», se déroulera cette année du 18 au 30 août. La manifestation, articulée autour des arts de la scène entre théâtre et musique, ne se tiendra pas dans son lieu habituel qui est d'ailleurs accolé à son nom, mais plutôt au stade municipal de Salammbô au Kram. L'état de délabrement avancé de la Karraka pourrait représenter un danger pour le public, selon l'Agence de mse en valeur du patrimoine et de promotion culturelle. Comme à l'accoutumée, la part belle de la manifestation est dédiée au 4e art, avec cette année 8 productions théâtrales et 5 concerts de musique.

Zied Gharsa assurera la soirée d'ouverture de cette nouvelle édition et la clôture sera théâtrale avec la pièce «Le bout de la mer» de Fadhel Jaïbi, le 30 août. Côté théâtre, il sera question aussi de : «Lilet Echak» de Marwa Ben Ismail, le 20 août ; «Identité» d'Ezzeddine Mabouj, le 23 août ; le one-woman show de Wajiha Jandoubi «Big bossa», le 24 août ; la nouvelle pièce «Le petit prince» de Lamine Nahdi, le 25 août ; «Toxic paradise» de Sadek Trabelsi, le 26 août ; «Visa» de Karim Gharbi le 27 août et «Ahla ila» de Houcem Sellami, le 28 août.

Côté musique, il y en aura de toutes les couleurs avec du rap, du rock, du malouf et de la musique soufie. «Nordo» et «Mortadha» seront présents, respectivement le 19 et le 22 août. Le groupe pionnier de Metal tunisien «Carthagods» est programmé pour le 21 août. Adel Amine donnera un concert de musique soufie «surprise» le 29 août.