Tunisie: CAB / Deuxième stage à Aïn Draham - Bénéfique sur toute la ligne !

Les Cabistes se perfectionnent en vue de la nouvelle saison.

Il n'est plus question de reconstruire l'équipe cabiste qui a perdu de sa verve ces derniers temps. L'heure est plutôt à la stabilisation de l'effectif. Et même s'il y a encore des arrivants du côté du Stade 15- Octobre, il s'agit de faire un saut qualitatif et aussi de consolider les acquis de la saison passée. En effet, tous les compartiments de jeu ont été renforcés. Il y a eu d'abord Malek Doukali , défenseur venu tout droit du CSHL puis Aymen Amri et Med Sadok Jammali, tous deux milieux de terrain respectivement de l'ASM et de la JSK, Ahmed Amri , attaquant de l'OB et enfin le revenant Khalil Balbouz enfant du club. On a alors pensé que la liste est définitivement close pour le mercato d'été !

Mais c'est ignorer que le président Samir Yaacoub est très entreprenant dans les affaires. On a alors appris ces dernières heures que le CAB venait d'engager Mehdi Haouachi qui est passé par plusieurs clubs et de Fedi Bouraoui, sociétaire de l' USKsibet El Mediouni et dont on dit du bien . Cette opération de recrutement s'est effectuée progressivement d'une manière étudiée suivant les moyens du club. Il n'empêche que toutes ces nouvelles recrues possèdent de grandes qualités physiques et techniques de l'avis des compétences cabistes. Il est sûr que le report de la date de démarrage du championnat leur permettra de s'acclimater à l'atmosphère de la large famille bizertine.

Hamza Tayachi, porte-parole !

Depuis le temps qu'on en parle, le Comité directeur du CAB vient enfin de désigner un porte - parole pour la saison 2024 - 2025 . Il s'agit d'un jeune journaliste exerçant dans un média local, en l'occurrence Hamza Tayachi à qui nous souhaitons beaucoup de réussite.