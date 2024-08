Tunisie: JO Paris 2024 / Il s'offre la médaille de bronze - Sacré Khalil Jendoubi !

Au bout d'une journée pleine d'émotion, Khalil Jendoubi est parvenu à arracher une médaille de bronze. Sa deuxième médaille olympique après l'argent remporté à Tokyo. Une médaille de bronze amplement méritée après un combat mené d'une main de fer face à l'Espagnol Vicente Yunta.

La journée a été longue pour le taekwondoïste Khalil Jendoubi, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo dans sa catégorie (-58kg). Une journée entamée sur une note positive en assurant sa qualification aux quarts de finale suite à sa victoire remportée au détriment du Serbe Lev Korneev (2/0).

Il a composté par la suite son billet pour les demi-finales en battant l'Australien Bailey Lewis (2/0). Mais aux demi-finales, la chance lui a malheureusement tourné le dos quand il a été battu par le Sud-coréen Park Taejoon (0/2). Une défaite qui ne l'a pas empêché de garder ses chances intactes pour arrache une médaille de bronze. Pour ce faire, il fallait battre l'Espagnol Vicente Yunta. Un dernier combat qu'il a mené d'une main de fer, imposant sa force de frappe sur son adversaire. Une victoire sur le score (2/0) avec en prime une précieuse médaille de bronze.

Frustrant pour Jhinaoui et Jaziri !

En finale du 3.000m steeple hommes, nos deux représentants ont raté de peu le podium et c'est bien dommage. Mohamed Amini Jhinaoui a terminé à la 4e place, réalisant un temps de 8:07:73. Il a été suivi de près par Ahmed Jaziri qui a terminé la course 5e au classement avec un temps de 8:08:02. Frustrant pour nos deux athlètes qui ont bien négocié la course.

Ikram Dhahri : une défaite étriquée

La taekwondoïste Ikram Dhari (- 49 kg) a bien démarré sa journée en disposant au stade des huitièmes de finale de la championne du monde 2022, Daniela Paola Souza, sur le score de 2/1. Une jolie entrée en matière qui présageait une suite favorable. Ikram Dhahri a attaqué donc son deuxième combat de la journée, rêvant les yeux grands ouverts d'une médaille olympique, sauf qu'elle est tombée sur plus fort qu'elle. La Tunisienne a fini par s'incliner au stade des quarts de finale face à la Corate Lena Stojkovic par 1/2. Une défaite étriquée au goût bien amer pour notre taekwondoïste qui croisait les doigts pour un éventuel repêchage, mais en fin de journée, la Croate a perdu et a traîné dans sa chute Ikram Dhahri pour qui l'aventure parisienne est terminée.

Une cinquième place pour Ghaylène Khattali

Le céiste Ghaylène Khattali n'a pas été chanceux non plus. Lui aussi a bien débuté sa journée en réalisant une jolie performance, se qualifiant aux demi-finales après avoir terminé le tour des éliminatoires, cinquième de la Série 4, réalisant un temps de 4:23.05. Aux quarts de finale, Khattali a terminé aussi cinquième, mais cela n'a pas été suffisant pour composter son billet pour les demi-finales. Une cinquième place de la course 3 avec un temps de 4:28.44.

Slimane Nasr : un combat et puis s'en va !

En lutte gréco-romaine, la participation aux JO de Paris de Slimane Nasr (-97 kg) s'est limitée à un seul combat pour le compte des huitièmes de finale, perdu aux points devant le Français Mamadassa Sila.

Nasr espérait disputer le repêchage, mais ses espoirs se sont évaporés après la défaite de son adversaire français au tour suivant.