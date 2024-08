Nabil Ammar, ministre des AE, a fustigé le fait que certaines associations s'autoproclament porte-parole des Tunisiens à l'étranger et prêchent pour leur paroisse, tandis que l'Etat, à travers des initiatives, travaille au contraire pour l'intérêt exclusif de la Tunisie.

Le premier Forum national des compétences tunisiennes à l'étranger s'est achevé hier en présence des 350 Tunisiens de l'étranger qui ont répondu à l'appel du ministère des Affaires étrangères, organisateur de l'évènement. Longuement applaudi par la salle, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a insisté devant l'ensemble des présents sur la nécessité de mettre un terme à toute ingérence étrangère et de surtout faire en sorte de coopérer «d'égal à égal avec l'étranger».

«Les étrangers sont nos amis, nous les respectons, ils doivent nous respecter», a-t-il martelé.

Le ministre des Affaires étrangères a en outre rapporté avoir fait «un compte rendu» de la rencontre au Chef de l'Etat Kaïs Saïed, qui s'est dit satisfait des résultats. «Rendez-vous l'année prochaine ! », a lancé le ministre qui a insisté sur l'importance de pérenniser ce processus amorcé. Nabil Ammar a promis que son département sera «la première porte d'entrée» pour faciliter les travaux de ce forum, les réseautages, et travailler à résourdre tout éventuel blocage. Il a également demandé à ce que les compétences étrangères, où qu'elles soient, apprennent à travailler ensemble et à s'organiser. «Et nous n'avons pas besoin des étrangers pour nous dire comment faire», insiste le ministre à chaque fois qu'il en a l'occasion.

%

Cependant, le ministre a mis en garde contre la tentation de certaines associations et parties étrangères de s'engouffrer dans ce processus. Nabil Ammar a fustigé le fait que certaines associations, s'autoproclamant porte-parole des Tunisiens à l'étranger, prêchent pour leur paroisse, tandis que l'Etat, à travers ces initiatives, travaille au contraire pour l'intérêt exclusif de la Tunisie.

Les recommandations

En milieu de journée, un ensemble de recommandations ont été formulées et notamment la nécessité d'établir des mécanismes et un cadre durable pour le dialogue et l'écoute des préoccupations des compétences à l'étranger et de leurs propositions, mais aussi pour l'encadrement de leurs initiatives visant à renforcer leur rôle dans le soutien à l'effort de développement de notre pays et leur engagement volontaire et responsable dans la promotion de la voix de la Tunisie dans le monde. Établir un réseau entre les compétences tunisiennes issues de diverses spécialités pour échanger des idées, des propositions et des expériences. Mettre en place une plateforme numérique et une base de données sur les compétences tunisiennes à l'étranger.

Établir un réseau public international pour la communication avec les compétences et entre elles. Garantir la périodicité et la durabilité de la tenue de ce Forum et organiser des manifestations et des ateliers thématiques nationaux ou dans plusieurs capitales abritant un grand nombre de compétences.

Mettre en place un mécanisme commun sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Ce mécanisme est également composé de plusieurs compétences afin de suivre la mise en oeuvre des résultats et recommandations du Forum, mais aussi de coordonner avec les différentes institutions nationales concernées. Mettre en place un «mécanisme spécial de soutien pour les membres de la communauté tunisienne à l'étranger souhaitant lancer des projets en Tunisie».

Célébrer la «Journée des compétences tunisiennes migrantes» au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires, avec la participation des compétences tunisiennes. Élaborer une nouvelle politique de communication basée sur une approche participative dans laquelle les compétences tunisiennes jouent un rôle essentiel, renforçant ainsi la présence de la Tunisie à l'étranger et les encourageant à s'engager volontairement, de manière active et efficace, dans la promotion des succès de la Tunisie et ses atouts culturels et civilisationnels, pour renforcer la confiance des partenaires étrangers en notre pays. Explorer les moyens et mécanismes permettant d'initier une nouvelle dynamique renforçant le rôle des compétences tunisiennes à l'étranger dans le soutien à la diplomatie tunisienne. L'objectif est de mobiliser davantage de soutien économique pour notre pays et d'obtenir le soutien régional et international aux positions de la Tunisie sur diverses questions régionales et internationales ; Profiter de l'imprégnation des compétences tunisiennes de notre culture et des cultures des pays de résidence pour contribuer à renforcer les liens et construire des ponts de rapprochement culturel et civilisationnel avec ces pays. Exploiter médiatiquement l'excellence des Tunisiens à l'étranger et leur succès dans divers domaines (sciences, culture, affaires, sport, etc.) pour mettre en valeur les capacités du pays en matière de création, d'innovation et de modernisation mondiale. Continuer à améliorer et à moderniser les services consulaires et administratifs destinés aux Tunisiens résidant à l'étranger (activation du projet E-Consulat).

Responsabiliser la diaspora

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Nabil Ammar a répondu sans détour et sans filtre aux questions des journalistes. Il a, à cette occasion, réaffirmé l'engagement du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger à agir comme catalyseur à toutes les initiatives nées de nos compétences à l'étranger. « Et ce ne sont pas des paroles en l'air, a-t-il insisté. Il y a désormais dans nos départements différents points focaux qui peuvent être contacté à tout moment et qui doivent assumer leurs responsabilités ».

Nabil Ammar a notamment affirmé qu'il était primordial de «responsabiliser les Tunisiens à l'étranger», indiquant qu'il a donné ses instructions, dès sa nomination, aux différents diplomates tunisiens pour se déployer dans les médias et défendre l'image de la Tunisie et la souveraineté nationale.

«Là encore la souveraineté nationale n'est pas une lubie, à chaque fois que nous avons parlé d'une voix forte, on nous a respectés et nous avons obtenu des résultats», a-t-il tenu à rappeler.

Précision du MAE : «Le ministère est l'unique et exclusive entité chargée d'organiser la première édition du Forum national des compétences tunisiennes à l'étranger»

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger tient à préciser que le ministère est l'unique et exclusive entité chargée, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Kaïs Saïed, d'organiser la première édition du Forum national des compétences tunisiennes à l'étranger, qui se tient au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis (Adit), les 6 et 7 août 2024. Contrairement à ce qui a été publié par un journal quotidien, aucune autre entité ou manifestation associative n'est impliquée dans l'organisation de ce forum national destiné à toutes les compétences tunisiennes à travers le monde.