Tunisie: USBG / Comité de direction provisoire - La solution de facilité

Après avoir perdu tout espoir de retrouver un repreneur suite à la démission en bloc de son bureau directeur, l'USBG a mis son destin entre les mains d'un comité de direction provisoire. Sauvée mais pour combien de temps ?

Fini le bon vieux temps pour l'équipe de Ben Guerdane avec des prétendants à la présidence de l'association qui se bousculaient au portillon. Personne ne veut plus apparemment de ce lourd fardeau d'un club en déclin qui n'a plus ni ressources financières suffisantes pour faire une saison sportive paisible et sans remous, ni, bien entendu, un grand potentiel humain pour assurer sans trop de soucis le maintien. Toutes les tentatives de convaincre et de pousser Jlidi El Orf à rester aux commandes se sont avérées vaines. L'homme qui a beaucoup donné ces dernières années au club de ses premières et dernières amours a opposé un non catégorique.

Sans doute une fois pour toutes. Les autres anciens présidents ou dirigeants de première ligne tels que Mahdi Dbouba , Ammar Meftah, Abdallah Akrout , Jamel Dhifallah et Aymen Chandoul ont également refusé le retour aux grandes responsabilités, conscients que , dans les conditions actuelles , ils auraient beaucoup à perdre et rien à gagner d'une lourde charge loin d'être facile à assumer. Un comité restreint de supporters encore dévoués (une première dans un club professionnel) a accepté dans un premier temps de prendre le difficile relais mais, devant la délicatesse de la mission , il s'est vite éclipsé.

Les autorités régionales et locales à la rescousse

La seule alternative qui restait était l'intervention du gouverneur de Médenine, du délégué et du chargé de gestion de la municipalité de Ben Guerdane pour aider à trouver une sortie de crise et faire accoucher dans la douleur un nouveau comité de direction provisoire. L'opération n'était pas facile, mais le temps pressait et il n'était pas question de continuer à tourner encore autour du pot et à tergiverser . Un groupe de six nouveaux responsables a donc été choisi pour gérer les affaires urgentes du club dans l'attente d'une autre convocation à une assemblée générale élective. Il est composé d'un président ( Fethi Hlel), d'un 1er vice- président ( Mongi Abâab ) et de quatre membres ( Farah Selmi , Lassâad Dhifallah , Mohamed Bedhiaf et Ahmed Agil). Le premier socle d'un comité à élargir dans les prochains jours avec un comité de coordination et de soutien en lien permanent avec les anciens présidents ( Amara Lamloum , Slim Goraî et Hamed Nabhani ) et la promesse de créer un comité des sages dans un délai ne dépassant pas deux mois. Ce sont les premières garanties données pour que la direction du club ne dépende plus désormais d'un seul homme, soit plus collégiale et plus stable avec des tâches partagées.

L'apport de Fakhreddine Galbi

Évidemment avec tout ce remue - ménage et tout ce retard dans la préparation de la saison, aucun des grands techniciens, qui auparavant frappaient à la porte de l'USBG , n'était prêt à se porter candidat pour une aventure hasardeuse et risquée avec les « Jaune et Noir » . Il fallait jouer la carte jeune dans le choix du nouveau staff et il n'y avait pas plus facile à engager que l'entraîneur Fakhreddine Galbi, auteur d'un bon début de parcours avec l'AS Soliman dans le dernier virage de la saison écoulée. Le nouveau chef de staff de l'équipe seniors a choisi son équipe de travail : Youssef Ghribi comme adjoint, deux préparateurs physiques ( Lotfi Rgili et Afif Lamloum ) et Ali Gamoudi entraîneur des gardiens de but. Fakhreddine Galbi , qui ne veut pas rater cette chance , a déjà retroussé les manches . Rassemblement de l'effectif et premier recrutement de valeur : Mohamed Habib Yaken, un expérimenté, en attendant les hors-listes des grands clubs pour remplacer les nombreux partants. La mission est ardue, mais rien n'empêche Fakhreddine Galbi de jouer ce premier grand coup de poker de sa carrière.