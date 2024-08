Tunisie: Présidentielle / Une liste de 17 candidats - Combien en restera-t-il ?

· Mansri: une application pour vérifier les parrainages£· Seuls Saïed, Zenaïdi et Maghzaoui sont parrainés par des députés

Au lendemain de deux journées mouvementées avec le dépôt, parfois précipité, des dernières candidatures pour l'élection présidentielle du 6 octobre 2024, le calme règne, de nouveau, sur les lieux, le temps étant, pour une durée de quatre jours, aux vérifications d'usage pour arrêter la liste définitive des personnes retenues pour emprunter la dernière ligne droite dans la course vers le Palais de Carthage.

La prochaine étape a été clairement explicitée par le porte-parole de l'Isie, Mohamed Tlili Mansri, qui, dans une déclaration à l'agence TAP, a indiqué que le Conseil de l'Instance est appelé à étudier 17 dossiers de candidature soumis entre le 29 juillet et le 6 août pour vérifier leur conformité aux conditions formelles et matérielles, aux documents exigés et aux parrainages.

Détail important, il a souligné qu'il n'est pas possible d'ajouter un document manquant après la clôture des candidatures.

Concernant la vérification des parrainages populaires présentés par les candidats potentiels, qui se comptent par milliers, Mansri a affirmé que l'Isie est consciente de l'ampleur de la tâche qui l'attend, d'où la mise sur pied d'une application dédiée à cet effet pour filtrer le nombre impressionnant de documents, et ce en mobilisant pas moins de 140 agents, recrutés et formés pour assurer la vérification individuelle des parrainages pour chaque candidat.

%

Toutefois, et présumant de la bonne foi des candidats, le Conseil de l'Instance les contactera durant les quatre jours de ladite période d'examen (les 7, 8, 9 et 10 août) pour corriger et rectifier les éventuelles erreurs touchant aux questions formelles relatives aux parrainages, à condition, bien évidemment, que le nombre requis soit atteint.

Donnant des exemples de cas concrets, M. Mansri a précisé que cela concerne par exemple un électeur qui parraine plus d'un candidat ou un parrain qui n'a pas la qualité d'électeur, donnant au candidat, de la sorte, un délai supplémentaire de 48 heures pour rectifier le tir.

Une fois cette étape achevée, assure encore le porte-parole officiel de l'Isie, place sera donnée aux contestations devant le tribunal administratif en deux instances, une procédure qui devrait durer environ trois semaines avant que la liste définitive des candidats retenus ne soit annoncée au plus tard le 3 septembre.

Voici, par ailleurs, la liste des candidats potentiels à l'élection présidentielle selon la date de soumission du dossier 31 juillet) :

- Fathi Khemais Krimi (29 juillet)

- Leila Hammami (31 juillet)

- Yousri Slimane (2 août)

- Abir Moussi (3 août)

- Kaïs Saïed (5 août)

- Ayachi Zammel (5 août)

- Mondher Zenaïdi (5 août)

- Zouheir Maghzaoui (6 août)

- Safi Saïd (6 août)

- Dhaker Lhidheb (6 août)

- Hichem Meddeb (6 août)

- Rekaya Hafi (6 août)

- Neji Jalloul (6 août)

- Béchir Aouani (6 août)

- Abdellatif Mekki (6 août)

- Imed Daïmi (6 août)

- Abdelfattah Zmerli (6 août)

A noter que le député à l'Assemblée des représentants du peuple Dhafer Sghiri a affirmé que parmi ces 17 candidats, trois seulement, à savoir Kaïs Saïed, Zouhair Maghzaoui et Mondher Zenaïdi, ont été parrainés par des députés.

Après la publication officielle de la liste, le 11 août 2024, elle devrait être suivie des éventuels recours déposés par les contestataires, pour une raison ou une autre, devant le Tribunal administratif.

Ouverture d'une enquête contre Karim Gharbi, alias K2rhym

En outre, Alaeddine Aouadi, porte-parole du tribunal de première instance de Jendouba, a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Karim Gharbi, alias K2rhym, pour «offre de cadeaux en espèces ou en nature pour influencer l'électeur ou utilisation des mêmes moyens pour inciter l'électeur à s'abstenir de voter».

Il a révélé que cette décision fait suite à des enquêtes menées en juillet dernier contre quatre femmes pour les mêmes chefs d'accusation.

Ces dernières ont été condamnées, selon la même source, à des peines de prison allant de deux à quatre ans avec effet immédiat.

En bref, les choses commencent à se décanter grâce à la prise des choses en main par l'Isie qui est en train de faire montre d'une grande maîtrise de la situation dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur.