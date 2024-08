Sénégal: L'ADPME veut densifier le tissu des PME, selon sa directrice

Niaguis — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a pour ambition de "densifier" le tissu des Petites et moyennes entreprises (PME) et les accompagner dans leur développement, a déclaré, mercredi, à Niaguis (Ziguinchor, sud), sa directrice générale, Marie-Rose Faye.

"Nous avons pour mission de densifier le tissu des PME mais aussi de les accompagner dans leur développement afin d'avoir des champions", a-elle notamment déclaré.

La Directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), Marie-Rose Faye visitait la ferme pédagogique de Niaguis présentée par son propriétaire, Moustapha Diatta, comme "un cadre d'échange et d'expérience des techniques agricoles".

"Nous avons une grande satisfaction de venir à la ferme pédagogique de Niaguis pour voir tout ce qui a été réalisé par son propriétaire. Nous le félicitons pour le grand pas qu'il a mené depuis trois ans d'accompagnement", a salué Marie-Rose Faye.

Elle a indiqué que l'ADPME, de concert avec des partenaires, a accompagné plus de 250 entrepreneurs sénégalais à développer leurs activités dans la capacitation technique.

La structure a été créée pour "fournir des services de formation et de renforcement de compétences aux petites et moyennes entreprises et industries", a a-t-elle rappelé.

"Nous avons formé une centaine de jeunes qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Cette ferme pédagogique s'étend aujourd'hui sur quatre hectares. Nous avions démarré avec 1,5 hectares", a fait valoir Moustapha Diatta, propriétaire de la ferme pédagogique de Niaguis.

Saluant la visite de la directrice générale de l'ADPME, M. Diatta a fait observer que sa ferme développe l'horticulture, le maraîchage, l'élevage et l'aviculture.

La directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a également, lors de sa tournée dans la région de Ziguinchor, tour à tour visité le projet Agropole sud, la Casamançaise des eaux (à Cap Skirring) entre autres entreprises.