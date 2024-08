Madagascar: Kitesurf - « Festikite Madagascar » - Une troisième édition prometteuse

Le festival « Festikite Madagascar », initié par Mada Kite Bros en partenariat avec Telma Madagascar, annonce son retour pour une troisième édition, du 23 au 25 août 2024.

Cet événement se tiendra cette année dans la Baie de Sakalava, à Diégo Suarez, un lieu réputé pour ses conditions idéales de kitesurf. Fort du succès des deux premières éditions en 2022 et 2023, ce festival s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sports de glisse. Avec 150 participants attendus, Festikite promet une compétition de haut niveau, attirant non seulement des athlètes locaux, mais aussi des raiders internationaux venus de La Réunion, Mayotte, Maurice, France, Espagne, Italie et Sud-Afrique.

Parmi les figures de proue, Stig, un pro-rider hollandais, offrira des démonstrations captivantes lors des pauses. « Nous avons sur Madagascar trois spots majeurs pour le kitesurf, dont la Baie de Sakalava. Nous sommes convaincus de la nécessité de soutenir ce type d'événement pour dynamiser la discipline, un sport en plein essor sur l'île », explique-t-il .

Tsiry Panoël Razafindrasata, co-fondateur de Mada Kite Bros, précise que cette édition mettra l'accent sur un niveau de compétition élevé. « Pour cette troisième édition, la différence est que le niveau va être plus élevé parce que tous les compétiteurs se sont bien préparés, mieux préparés que les éditions précédentes. Et en plus, il y aura du monde, des spectateurs qui vont encore monter l'adrénaline des participants », a-t-il ajouté.

Le programme de cette année inclura des compétitions de kitesurf, de windfoil et de windsurf, ainsi que diverses animations telles que des concours Miss/Mister et Morengy. L'ensemble de ces activités s'annonce comme un moment fort, alliant sport, culture et divertissement.