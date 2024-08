Madagascar: D2 national - Jet Kintana et Tia Kitra confirment !

Les 12 équipes qualifiées pour la deuxième phase de la Ligue des champions World Cola, également connue sous le nom de championnat D2 national, sont désormais connues.

Après les cinq journées qui se sont achevées mardi, Jet Kintana et Tia Kitra, deux équipes reléguées de Pureplay Football, ont assuré leur place en occupant la première position dans leur groupe respectif. Tia Kitra a réalisé un parcours presque parfait avec quatre victoires et un match nul à Fénérive-Est. Créditée de 13 points, la formation d'Atsinanana ambitionne de retrouver sa place en division élite lors de la prochaine saison.

Elle sera accompagnée par FC Jaboady (Alaotra Mangoro) et l'AS FOS (Analanjirofo). Jet Kintana a également brillé sur le site de Tsiroanomandidy en engrangeant trois victoires, un match nul et une défaite. L'équipe d'Itasy est bel et bien dans la course au titre. Sphinx Académie (Vakinankaratra) et le FC 119 (Bongolava) complètent la liste du site C.

Pour le site D à Ihosy, AS Comato (Atsimo Andrefana), FCA Ilakaka et FC Avenir du Sud (Anosy) passent à la deuxième phase. FC Théo Sava, Zoya et AS Sainte-Anne (Analamanga) complètent les 12 équipes qualifiées. Cette deuxième phase se déroulera du 23 août au 1er septembre, bien que les stades ne soient pas encore connues.