Madagascar: 25e édition de FIER-MADA - Des innovations en matière de transformation agro-alimentaire à l'honneur

La 25e édition de la Foire Internationale de l'Economie Rurale de Madagascar ou FIERMADA a débuté hier et durera jusqu'au 11 août 2024 au stade de Maki à Andohatapenaka.

Près de 450 stands y exposent différents produits issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage de la pêche ainsi que de l'artisanat et du bien-être et cosmétique, sans oublier les matériels et équipements agricoles.

En revanche, de nombreuses innovations en matière de transformation agro-alimentaire sont à l'honneur dans le cadre de cette nouvelle édition de la FIER MADA. A titre d'illustration, une entreprise basée à Toliara se spécialise dans la transformation de fruits de baobab en poudre, huile, savon, gel douche et bientôt en charbon écologique. Des céréales à base de riz soufflé ainsi que de poudre et huile de baobab qui sont également fabriquées localement ont fait l'objet de dégustation dans le cadre de cette foire internationale de l'économie rurale de Madagascar.

En outre, le Centre d'Appui au Développement Rural Intégré basé dans la commune d'Anosiala, district d'Ambohidratrimo, promeut du charbon bio qui est plus économique pour les ménages et idéal pour le chauffage dans le secteur de l'élevage surtout avicole.

Plante introduite

Il est à noter que plusieurs exposants à cette manifestation économique de grande envergure sont constitués de nouvelles petites et moyennes entreprises. Ils y promeuvent leurs propres créativités et innovations en matière de transformation agro-alimentaire. Un poudre de riz noir mélangé avec des fruits est entre autres lancé dans le cadre de cette foire. Il s'agit d'un complément alimentaire bio comestible tout au long de l'année car le produit n'est pas un médicament, selon le promoteur.

Et lui d'ajouter que ce nouveau produit instantané ayant de nombreuses vertus est conservable pendant plusieurs mois. Une entreprise qui a déjà obtenu un trophée en meilleur produit au niveau national, expose de l'infusion d'hibiscus après avoir planté cette fleur dans son site. Il s'agit d'une plante introduite dans le pays, a-t-on appris. En outre, les pâtes à base de légumes ont attiré de nombreux visiteurs.

D'autres produits transformés sont également lancés dans le cadre de cette foire. On peut citer, entre autres, la farine de soanambo, la farine de banane et la farine de patate douce qui sont toutes sans gluten et naturelles. « C'est idéal pour la fabrication de cookies, des crêpes et des gaufres ainsi que des gâteaux », a évoqué le promoteur. Une coopérative basée à Toamasina a également eu l'idée de produire de la farine de coco si les consommateurs ont l'habitude d'acheter de l'huile de coco, des bonbons et cookies au coco et du jus de coco.

Animaux d'ornementation

Au niveau du bien-être et de la cosmétique, des jeunes entrepreneurs se lancent dans la fabrication des shampoings et des produits de soins permettant d'assurer une repousse rapide des cheveux. « Nos produits sont entièrement naturels et conçus à base des plantes et bien d'autres matières premières qui se trouvent dans le pays », ont-ils témoigné. Par ailleurs, les fruits et légumes bio ainsi que les plantes sont pris d'assaut par les consommateurs à chaque foire.

« Tontolo Maitso » y expose entre autres des jeunes plants de piments cloches comestibles et sert en même temps de décoration et des piments parfumés. « En une année de plantation, ils peuvent porter leurs fruits. Les arbres fruitiers de litchi, de mangue-papaye et de pommiers intéressent également les visiteurs », a fait savoir la responsable de cette organisation.

Du côté de l'élevage, de nombreuses commandes de poissons vivants sont reçues par les exposants. Les animaux d'ornementation comme la poule de soie vendue à 250 000 Ar l'unité, le faisan dorée coûtant 1 million d'ariary et le chat de loup à 70 000 Ar ont également émerveillé les visiteurs.