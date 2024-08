Madagascar: Présidence de la commission de l'Union africaine - Richard Randriamandrato candidat officiel du pays

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, sera dans la course pour briguer le poste de président de la Commission de l'Union africaine.

Madagascar a officiellement désigné Richard Randriamandrato comme candidat pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine (UA). Ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato se lance dans cette compétition de haut niveau pour siéger à la tête de l'exécutif de cette organisation continentale. Son nom a été communiqué officiellement, hier, auprès de l'instance africaine et qui va marquer le coup d'envoi de cette compétition qui s'annonce rude entre les Etats qui ont présenté des challengers.

En effet, quatre candidats sont en lice pour cette course. Outre Richard Randriamandrato, on trouve Mahmoud Ali Youssouf, proposé par Djibouti ; Anil Kumarsingh Gayan, représentant l'île Maurice ; et Rail Odinga, candidat du Kenya. La présidence de la Commission de l'Union africaine est un poste clé pour influencer les politiques continentales et promouvoir la coopération entre les pays africains.

La compétition sera donc serrée pour déterminer qui prendra les rênes de cette organisation stratégique. Pourtant, beaucoup d'analystes du continent donnent Rail Odinga comme favori dans cette course.

Hery Rajaonarimampianina

L'entrée en lice de Richard Randriamandrato pour ce poste de président de la commission de l'Union africaine vient écarter toute ambition de candidature de Hery Rajaonarimampianina. L'ancien président malgache avait clairement exprimé son désir de briguer ce poste prestigieux au sein de l'organisation continentale. Il a déjà mené campagne en coulisse auprès de certaines capitales africaines pour obtenir des soutiens.

Il lui restait d'avoir l'onction du gouvernement malgache pour avoir du poids dans sa candidature. Mais Hery Rajaonarimampianina a raté le coche. Avec l'arrivée de Richard Randriamandrato, il est contraint de faire machine arrière. Le mandat officiel de Madagascar n'a pas été accordé à l'ancien président de la République dans cette course qui mène directement à la tête de l'organisation continentale.

Russie

Cette candidature va marquer le retour sur la scène politique de Richard Randriamandrato depuis sa sortie du gouvernement en octobre 2022. A cette date, Madagascar a pris une position ferme sur la guerre en Ukraine, ce qui a entraîné un changement notable par rapport à sa position initiale. Lors d'un vote sur une résolution des Nations unies à New York, Madagascar s'est aligné avec 143 autres pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Japon, pour condamner l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie.

La résolution, selon les informations fournies par les Nations unies, soulignait que les décisions prises par la Fédération de Russie les 21 février et 29 septembre 2022 concernant le statut des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia constituaient « une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine » et contreviennent aux principes de la Charte des Nations unies.

Madagascar a adhéré à cette déclaration, une décision qui a provoqué le limogeage de Richard Randriamandrato du poste de ministre des Affaires étrangères.