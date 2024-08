Congo-Kinshasa: Corruption, népotisme et la soif du pouvoir - Voici trois poisons qui tuent le pays

opinion

Charlie Mingiedi, notable de Madimba exprime ses préoccupations quant à la situation actuelle en République Démocratique du Congo (RDC). Selon lui, le pays est confronté à trois maux majeurs qui le rendent "malade". Ces maux sont la corruption, le népotisme et la soif de pouvoir.

M. Charlie Mingiedi affirme que ces trois fléaux ont un impact dévastateur sur la santé mentale et physique des Congolais. La corruption par exemple est omniprésente dans les institutions publiques et privées. Elle érode la confiance du peuple dans ses dirigeants et entrave le développement économique et social.

Parlant du népotisme, il favorise l'injustice et l'inégalité, en accordant des privilèges et des opportunités à une élite restreinte au détriment de la majorité.

Enfin, la soif de pouvoir, alimentée par une quête incessante de contrôle et d'influence, exacerbe les tensions politiques et sociales, plongeant le pays dans une instabilité chronique.

Pour lui, ces maux sont comparables à une épidémie qui affecte profondément la nation congolaise. Leur persistance empêche toute réelle avancée vers la paix, la prospérité et le bien-être des citoyens. Il considère que la solution est tout d'abord spirituelle, l'homme congolais doit être régénéré. Outre cela, il appelle ainsi à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour éradiquer ces fléaux, afin de permettre à la RDC de se relever et de prospérer.