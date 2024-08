Congo-Kinshasa: La Miba SA se dote d'un lot important d'engins roulants pour accélérer la relance de ses activités !

C'est un signal fort. La Miba SA vient de se doter de nouveaux engins roulants en vue renforcer la qualité de son travail pour le bénéfice des populations. La cérémonie de leur présentation, qui a connu la présence de nombreuses autorités dont le Gouverneur Jean-Paul Mbuabua, a eu lieu hier, mercredi 7 août 2024. Il s'agit, en effet, d'un lot considérable de : 2 camions Benne, 1 pelle de marque Volvo, 5 pick-up double cabine, deux bus de marque TATA à 61 places assises chacun au profit du transport du personnel, une chargeuse SEM, 2 camions mazout d'une capacité de 6000 litres.

Il convient de noter que ce matériel est une acquisition due à plusieurs sacrifices consentis. Docteur André Kabanda Kana, ADG de la Miba SA, a ainsi saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au Président Félix Tshisekedi pour ses efforts visant à accélérer la relance de cet établissement de grande valeur.

Le numéro 1 de l'exécutif de la MIBA SA a révélé que ces engins avaient été obtenus sur l'acompte de 2 millions de dollars américains perçus des créances de l'Etat congolais en redevance de la MIBA SA, qui attend encore le versement du reste qui ferait oeuvre utile.

De son côté, le Président du Conseil d'Administration, Jean-charles Okoto Lolakombe, a rendu hommage aux fils et filles des familles Bakwanga et toute la notabilité de la province du Kasaï-Oriental.

Il a en outre demandé au personnel de regarder l'avenir avec sourire et d'abattre un travail de qualité qui puisse contribuer au développement du pays.

Enfin, le gouverneur de la province du Kasaï Oriental, Jean-Paul Mbuebua Kapo, a profité de l'occasion salutaire, pour marquer sa reconnaissance redoublée au Chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de respecter sa parole pour la relance effective de ce poumon de notre économie Nationale qu'est la MIBA SA. Il a souligné l'heureuse initiative du comité de gestion d'avoir entrepris cet achat de matériel pour la production, geste à saluer et qui démontre les objectifs et la perspective qui animent les dirigeants de la société.

On ne saurait ne pas reconnaître tous ces héros et acteurs incontestables et incontournables du renouveau de la MIBA SA en les personnes suivantes: Le grand notable Aimé-Louis Kayembe Kay Kong, par son engagement décisif, le caucus des députés nationaux, élus de la province, les honorables Maurice Tshikuyi Kayembe, Tobie Kayumbi, Jean Maweja Muteba Djunes- Empire Diamant, gouverneur honoraire), José Mpanda, Pécho Bukasa, Alphonse Ngoyi Kasanji (sénateur et gouverneur honoraire), Kabena Adèle, Kasanda Kadiese Serkas, Eddy mundela,...on en passe, des personnalités et figures locales, parmi les personnes déterminées à soutenir et appuyer les efforts pour remettre debout et en marche la MIBA SA vers l'avant.

Une reconnaissance spéciale aux membres du gouvernement qui s'impliquent dans la réussite de cette oeuvre, les ministres du portefeuille, S.E. Jean-Lucien Bussa, des mines Kizito pakabomba et de la justice et garde des Sceaux Me Constant Mutamba Tugunga.

Il convient de faire remarquer que tout le monde souhaiterait que l'état congolais, qui détient 80% des parts de la société contre 20% des partenaires, finisse par majorer sa participation au maximum, cela, pour le bien de plus de 40.000 individus, agents et familles compris pris en charge. L'état devrait accélérer d'apurer les créances de la MIBA SA afin de lui permettre de vider certaines urgences notamment, les retraites, le renouvellement du personnel vieillissant, les arriérés, fardeaux qui appesantissent la gestion courante.