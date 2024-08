Congo-Kinshasa: Course au perchoir du Sénat - Sama Lukonde balise le chemin pour sa victoire

Après 3 bonnes années passées à la tête du Gouvernement, le voilà prêt pour un nouveau défi. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ancien Premier Ministre, s'est lancé officiellement dans la course au perchoir du Sénat. Lundi 5 août dernier, il a déposé à la commission ad hoc, sa candidature au poste de Président de la Chambre Haute du Parlement, en marge des élections annoncées le weekend prochain.

Sous une forte délégation de sa famille politique venue pour le soutenir, Jean-Michel Sama Lukonde, a affronté le premier jour des dépôts des candidatures pour différents postes au sein du bureau définitif du Senat pour témoigner de son engagement à servir le pays en vue d'accompagner la vision du Chef de l'Etat Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de consolider les acquis du premier mandat.

Pour cela, ce prétendant au perchoir de la chambre Haute du Parlement, a martelé sur les qualités obligatoires que doivent avoir tous ceux qui aspirent aux fonctions dans cette institution, notamment, la probité morale et l'expérience, dont il a fait mention après qu'il a déposé sa candidature.

"Je pense que dans le cadre de cette expérience que j'ai apporté en tant qu'ancien parlementaire, ayant eu l'occasion d'avoir la gestion des questions publiques, que j'ai déposé cette candidature. Bien sûr que le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, lors desquelles nous aurons à mieux nous exprimer."

A en croire ses propos, l'ex locataire de la Primature, reste confiant du soutien de la hiérarchie de l'Union Sacrée de la Nation, et a rendu un vibrant hommage au Président de la République Felix Tshisekedi.

"Je voudrais d'abord rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de Paix et de démocratie et surtout garant du bon fonctionnement des Institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse Chambre Haute du parlement qui est le Senat et qui arrive à un moment précis en ce début de législature où un calendrier a été affiché pour l'élection du Bureau définitif."

Il y a lieu de noter que la date du 10 août prochain, marquera la séance plénière consacrée à l'élection et l'installation du Bureau définitif du Sénat, dont la Présidence est disputée entre Sama Lukonde, candidat indépendant, le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba pour les Forces Politiques et Alliés à l'UDPS/Tshisekedi (FPAU), et le Sénateur Afani Idrissa de l'UDPS.