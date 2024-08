Congo-Kinshasa: Plan - Guylain Nyembo envisage le démarrage du deuxième recensement général de la population et de l'habitat au pays !

Le Vice-Premier Ministre en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a souligné, ce mardi 6 août, sa détermination à assurer la réalisation, durant son passage au sein de l'équipe gouvernementale, du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RD. Congo. Sous ce mandat du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il entend, fermement, produire un travail de qualité pour contribuer au développement du pays. Il a, en effet, exprimé cet engagement à l'occasion de la cérémonie de présentation du rapport préliminaire de la 3ème Enquête Démographique et de Santé, réalisé par l'Institut National de la Statistique (INS) et l'Ecole de la Santé publique de l'Université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice, à la Gombe, à Kinshasa. Elle a connu la présence de plusieurs membres du Gouvernement et autres personnalités de marque.

« (...), je me réjouis de la régularité avec laquelle les enquêtes EDS, et d'autres enquêtes d'envergure nationale, sont menées ; ceci, au grand bénéfice de notre système statistique national et de la planification du développement qui appellent à être davantage renforcés par le recours aux données inclusives dans l'optique de réaliser la promesse de ne laisser personne de côté, et de renforcer la résilience de l'État congolais dans les défis qu'elle rencontre dans sa quête de développement.

En outre, cette prouesse nous encourage également dans cette volonté collectivement exprimée de procéder au lancement du deuxième Recensement Général de la population et de l'Habitat ; et dans la conviction qu'elle connaîtra comme pour d'autres enquêtes, un franc succès », a-t-elle indiqué, haut et fort, dans son discours du jour. Il s'est exprimé ainsi après qu'il a suivi avec intérêt la présentation du rapport de l'Institut national de la Statistique (INS) sur la démographie et la santé. Il estime que ce travail va à coup sûr renforcer la bonne gouvernance et booster la stratégie gouvermentale en matière de développement.

« Le Rapport des Indicateurs-clés que nous présentons officiellement, ce jour, constitue le premier livrable de la 3ème Enquête Démographique et de Santé sur la République Démocratique du Congo, dont le rapport global est attendu d'ici décembre de cette année. Organisée tous les dix ans depuis la période 2003-2004, période du lancement de la première enquête, l'Enquête Démographique et Sanitaire se veut un aperçu de la physionomie démographique et sanitaire de notre pays.

Comme pour les précédentes éditions, l'EDS-RDC III permet d'étoffer le faisceau de données statistiques à la disposition de l'État congolais ; démarche qui, à terme, concourt au renforcement de la bonne gouvernance au sein de notre pays ; condition sine qua non de toute ambition de développement durable et de toute possibilité d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation de tout programme gouvernemental », a reconnu l'ancien Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, qui chapeaute, depuis quelques mois, la Vice-primature du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement.