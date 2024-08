Congo-Kinshasa: Une plateforme technologique de collecte et de recouvrement arrimée à un module monétique - L'Ivoirien BMI-WES SA soumet son offre à l'ANAPI

C'est á la suite de la participation de l'ANAPI à la 7ème édition du Salon Africain de l'Entrepreneuriat (SAFE) qui s'est tenue du 6 au 7 juillet 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire que s'en est suivi une réunion de travail entre l'équipe de l'ANAPI et la société BMI-WES SA, une entreprise ivoirienne spécialisée dans les solutions technologiques et monétiques liées à la digitalisation. Cette rencontre a abouti à une manifestation d'intérêt de BMI-WES SA pour s'implanter en République Démocratique du Congo dont une mission de prospection a été affectée la semaine dernière, soit du 30 juillet au 2 aout 2024 afin d'explorer davantage cette opportunité d'investissements.

Avant d'entamer la série des audiences programmées en faveur de la société Ivoirienne, le Directeur Général de l'ANAPI a rappelé, á l'attention de l'équipe Ivoirienne que l'ANAPI a pour mission d'oeuvrer à l'amélioration du climat des affaires, de promouvoir les investissements publics et privés, de faire la promotion des opportunités spécifiques d'investissement ; le plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des affaires au pays (after-care) ; de l'accompagnement administratif des investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités économiques sur le territoire national.

Il a encore fait savoir qu'une équipe d'experts de l'ANAPI pourra garantir un accompagnement partout où ils seront reçus en audience.

Après le mot de bienvenu du Directeur Général de l'ANAPI, la parole fut accordée au PDG de BMI-WES en vue de circonscrire le cadre de leur visite en RDC.

La société BMI-WFS a été créée le 15 novembre 2017, il y a 7 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d'activité est : gestion de fonds. Il est spécialisé dans les domaines de la Finance, la monétique, ingénierie informatique.

L'objectif de cette initiative est de permettre le recouvrement à temps réel des ressources publiques et de payer les dettes de l'État. Portée par l'opérateur technique BMI-WFS (Business management invest world financial services), cette innovation du Trésor public appliquée en Côte d'Ivoire, Gabon, Togo etc., vise à accroître la mobilisation des ressources publiques en réduisant les déperditions.

Prenant la parole, Clotchor Sékongo, PDG de la société, a indiqué que cette plateforme électronique est une solution à l'inclusion financière des populations.

Juste après l'audience leur accordée par le DG de L'ANAPI, le Prof Bruno Tshibangu, cette délégation a été reçu tour à tour au cabinet de travail de la Vice-Ministre de l'Intérieur et du Directeur de Cabinet du ministère de PNTIC.

S'agissant de la digitalisation des services sous tutelles de la vice primature de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières demeurent parmi les priorités du quinquennat du président de la république porté par le gouvernement SUMINWA Judith. Face cet impératif, la Vice-Ministre Eugenie TSHIELA eu une séance de travail avec la délégation Business management invest world financial services conduite par le chargé d'affaires économique de l'ambassade de la cote d'ivoire qu'accompagner par l'ANAPI. L'occasion pour madame la vice-ministre d'écouter ses hôtes venus pour expliquer l'enjeu et l'opportunité de la plateforme de digitalisation et numérisation de Business management invest world financial services efficace notamment dans la gestion de paie du personnel et policiers et la collecte des taxes et redevances dans les entités communales et territoriaux, ce qui va permettre à l'état congolais d'accroitre ses ressources interne.

Satisfaite d'avoir écouté de ses hôtes, de l'intérêt qu'apporte la Banque Mondiale dans ce vaste projet de digitalisation, la Vice-ministre de l'Intérieur a émis le voeu de voir la société Business management invest world financial services lui transmettre une lettre d'intention afin de voir dans quelle mesure passer de la parole à l'acte.

Au terme des audiences accordées, le Président Délégué General s'est dit satisfait. « Nous avons beaucoup apprécié et repartons satisfaits de ces rencontres qui viennent à point nommé.