Congo-Kinshasa: Semaine du film chinois au pays - Patrick Muyaya salue la tenue du Festival cinématographique

Ce lundi 5 août 2024 dans la soirée, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, a procédé au lancement officiel de la Semaine du film Chinois en République Démocratique du Congo, placée sous le thème : Amitié sino-congolaise : valeurs communes, avenir partagé, et qui va se dérouler du 5 au 11 du mois en cours. Cette cérémonie organisée par l'Ambassade de Chine en RDC, en collaboration avec la Radiotélévision nationale congolaise, s'est tenue en présence de Zhao Bin, Ambassadeur chinois, de Didier M'pambia et Yolande Elebe respectivement, Ministre du Tourisme et Ministre de la Culture et Arts, ainsi que de Mme Sylvie Elenge Nyembo, Directrice générale de la chaîne nationale.

Dans son intervention, Mr Zhao Bin a, dans un premier temps, remercié les autorités congolaises d'avoir rehaussé de leur présence à cette cérémonie, et a également souligné la place importante qu'occupe le cinéma dans la culture chinoise.

"Aujourd'hui c'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver dans ce studio Maman Angebi de la RTNC, en raison de l'ouverture de la semaine du Film Chinois co-organisée par l'Ambassade de Chine et la RTNC, placée sous le thème "Amitié sino-congolaise : valeurs communes, avenir partagé.

Tout d'abord je tiens à souhaiter à vous et à vous toutes, une chaleureuse bienvenue ainsi que des remerciements sincères à la RTNC et aux personnalités congolaises de différents milieux pour leur soutien précieux à la tenue de cet évènement.

%

Le cinéma fait partie de notre vie quotidienne. Pour un chinois de ma génération, le cinéma était l'un des rares loisirs des enfants, à cause du faible niveau de développement de la Chine. Grâce au développement du pays et le progrès scientifique, aujourd'hui les jeunes chinois ont beaucoup plus de moyens de se distraire. Mais, le cinéma n'est pas pour autant démodé. Non seulement il continue à s'adapter au développement technique, mais aussi, il continue de refléter l'esprit des chinois", a indiqué le diplomate chinois.

Sur cette lancée, il a tenu à rassurer la délégation ministérielle, au nom de l'amitié sino-congolaise, de l'accompagnement de son pays face à la guerre qui sévit dans l'Est depuis plusieurs décennies maintenant.

Sur la question de l'Est de la RDC, si la Chine continue d'être à côté du Congo en prenant des mesures strictes, allant dans le sens de la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, c'est parce que nous comprenons parfaitement, à travers notre expérience, combien l'indépendance du pays et la souveraineté de la Nation sont importantes.

Comme le dit un proverbe chinois, si l'un se trouve en difficulté, les autres doivent l'aider. Depuis une cinquantaine d'années, la Chine a effectué tant de projet majeurs en RDC, comme le Palais du Peuple, le Stade de Martyrs de la Pentecôte, le Bâtiment administratif du Gouvernement et le Centre artistique et culturel de l'Afrique centrale qui va bientôt être inaugurer et a envoyé successivement plusieurs équipes médicales, pour soutenir la cause de la santé publique locale. Tout ceci s'est fait par des actions concrètes, la solidarité, la fraternité et l'amitié envers le peuple frère congolais", a-t-il renchéri.

Patrick Muyaya, quant à lui, est revenu sur les points commun que partagent ces deux pays, en mentionnant la phrase du Chef de l'Etat Chinois Xi Xiping qui, lors de la visite de son homologue congolais, avait affirmé que leurs pays sont tous "en développement".

Il y a lieu de noter que ledit lancement a été sanctionné par la projection d'un documentaire intitulé "dormir chez les chinois", ainsi que d'un repas copieux offert aux participants.