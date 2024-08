Congo-Kinshasa: L'AGOA RDC sort de son coma

D'aucuns ne peuvent se féliciter, ni se justifier du fait qu'un programme de commerce avec la plus grande puissance du monde et de surcroît tolérer que les relations commerciales de la RDC avec la plus grande puissance politico-économique du monde souffrent d'une négligence durant 5 ans.

Comme démontré par la signature Partenariat Privilégié pour la Paix, la Prospérité (PPP), le Chef de l'Etat et le gouvernement avaient besoin d'un instrument comme l'AGOA pour leur diplomatie et la coopération économique avec les Etats-Unis pour le développement économique, la réduction de la pauvreté et du chômage dans notre pays. C'est à juste valeur ce qui a justifié le soutien total du Chef de l'Etat pour la réussite de la plaidoirie sur la réintégration de son pays dans cet unique programme commercial qui réunit les pays éligibles de l'Afrique Subsaharienne.

En 2024 l'AGOA RDC sort de son coma. Qu'est ce qui a changé ? Il faut admettre que dans la vie politique quelques ingrédients distinguent un leader d'un autre au-delà de leur loyauté au Chef de l'Etat, voir même au-delà de leur patriotisme qui ne peuvent pas être mise en doute. Cependant, l'éducation, le charisme, le style de management et du caractère font d'un leader politique « l'homme qu'il faut, a la place qu'il faut et au temps qu'il faut ».

Sans faire un jugement de valeur des personnalités qui ont dirigés l'AGOA dans le passé, nous affirmons néanmoins que le Ministre du Commerce Extérieur, M. Julien Paluku, s'est élevé à la hauteur de la tâche en donnant au Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi et à la 1ère Ministre leur place dans le concert de cet unique programme de commerce vieux de 24 ans entre les Etats-Unis et l'Afrique Subsaharienne.

Comment cela a été possible ? Pour rappel, l'AGOA se base sur trois piliers dont le pouvoir politique, la société civile et le secteur privée autour desquels tournent depuis deux décennies les diplomates et personnel de l'ambassade de la RDC à Washington DC, les membres de la société civile AGOA RDC sous la direction de Monseigneur Milenge, des experts comme Stephen Lande et moi-même.

Contrairement aux anciens animateurs qui repoussaient ces services et personnes ressources, Son Excellence Julien Paluku a fédéré tout le monde comme un général qui range ses troupes pour la bataille. Nouvellement arrivé au Ministère du Commerce Extérieur, il a poussé l'agenda AGOA sur la table du Chef de l'Etat et au Conseil des Ministres en prenant à bras-le-corps deux aspects importants : la stratégie quinquennale et l'organisation du Forum AGOA 2025 à Kinshasa.

Fort du soutien reçu de ces derniers, le Ministre s'est présenté à l'AGOA Forum 2024 de Washington comme un véritable soldat de la RDC qui n'a pas succombé à la fatigue et au décalage horaire. Enfin comme un excellent stratège qui a su naviguer entre tous les trois piliers de l'AGOA en arrachant au passage des rencontres avec des membres du congrès américain ainsi que diverses personnalités qui ont une influence remarquable sur la politique et le monde des affaires à Washington.

Son Excellence Julien Paluku : un Fin Stratège

Dès son arrivée à Washington, Son Excellence Julien Paluku, accompagné la société civile AGOA a rencontré les parlementaires américains. Certains peuvent ignorer, minimiser ou méconnaître l'importance de ce choix mais il a payé grandement et pavé la voie pour gagner la confiance des deux autres piliers de l'AGOA : le secteur politique et privé. En effet, la Société Civile AGOA est l'oeil du gouvernement américain pour s'assurer que la RDC applique :

L'état de droit, le pluralisme politique et le droit à une procédure régulière et un procès équitable et à une protection égale devant la loi ;

Les politiques économiques visant à réduire la pauvreté, à accroître l'accès aux soins de santé et aux possibilités de formation ;

Un système de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, ;

La protection des droits des travailleurs, le droit d'association, le droit d'organisation et de négociation collective, l'interdiction de recourir à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire, un âge minimum pour l'emploi des enfants, et des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, la durée du travail et la sécurité et la santé au travail

Il ne pouvait pas y avoir un meilleur soutien que celui la Société Civile de l'AGOA !

Son Excellence Julien Paluku : un Fin Diplomate

Fort de cette bonne relation avec la Société Civile, Son Excellence Julien Paluku était capable de se joindre aux autorités américaines et ministres africains dans leur session à huis-clos et d'être perçu en un dirigeant qui démontre les valeurs démocratiques et l'assurance d'un bon climat des affaires au Congo de Félix-Antoine Tshisekedi.

Son Excellence Julien Paluku : un Fin Négociateur

Ceux qui pensent que gagner l'organisation du Forum AGOA 2025 à Kinshasa était naturel ou une réponse à une simple demande faite par le gouvernement de la 1ere Ministre doivent savoir que Son Excellence Julien Paluku a dû livrer un combat de poids lourds.

L'organisation de ce forum qui invite au moins 350 autorités politiques américaines de haut rang dans un pays africain, des chefs d'états et ministres des pays africains éligibles dans l'AGOA, les sommités des entreprises américaines sous les regards avisés de toute la communauté internationale exigent de satisfaire à une liste des conditions de sécurité, d'infrastructure, de technicité et un coût financier important.

En outre, entrer en compétition contre le Nigeria, l'Ile Maurice et le Rwanda fait appel à une argumentation solide et convaincante. En grand diplomate et grâce à son expression facile, le Ministre Julien Paluku a gagné le pari. A ce niveau, sa qualité cachée a été la capacité d'écouter l'équipe dont il accepté volontiers de se faire entourer (l'ambassade, sa délégation, les experts AGOA et la diaspora) mais également un quotient intellectuel très élevé pour rassembler et utiliser une masse d'information hautement technique.

Son Excellence Julien Paluku : un Fin Communicateur

A Washington, il est très facile même pour un président de la république de rester incognito ou de passer inaperçu. Le secret pour laisser l'impression durable c'est parler au public à travers les médias. A ce niveau, un choix judicieux du cadre a été fait : il s'est adressé aux médias américains en allant au centre prestigieux « The National Press Club« .

Il s'agit d'un dépositoire vers lequel les médias américains viennent puiser l'information qu'ils ne pouvaient autrement recevoir qu'en étant physiquement présent à l'évènement. L'autre avantage à signaler est aussi le fait que les grandes personnalités américaines et les experts de l'AGOA sont venus dans un cadre VIP pour être loin des bruits du ciel ouvert de Washington.

Quid des activités et du Forum AGOA à Kinshasa en 2025 ?

Ce qui vient après ce ballet diplomatique de Son Excellence Julien Paluku est comparable à l'haltérophilie, un sport consistant à soulever des poids au-dessus de sa tête avec la maîtrise d'une technique particulière, la vitesse, la souplesse, la coordination et l'équilibre.

D'un côté de la barre il y a l'obligation de mettre en place l'administration et les activités prévues dans la stratégie nationale et de l'autre, il faut commencer les préparatifs du Forum AGOA 2025 tout en sachant que l'Ambassade des Etats Unis à Kinshasa fournira discrètement à Washington toutes les informations en rapport avec les conditions d'une bonne tenue de ces assises.

Son Excellence Julien Paluku a les compétences pour rééditer ses exploits que nous avons évoqués, ci-dessus. Spécialement en ce qui concerne la préparation du Forum AGOA 2025 à Kinshasa, il y a trois cas dont le comité d'organisation doit analyser : les exemples des Forums qui ont connu une réussite, ceux qui ont échoué et ceux qui ont été sabotés.

Le grand avantage de la RDC est que durant la période où elle n'était pas éligible dans l'AGOA, il y a eu des experts, des entrepreneurs et des personnalités de la société civile qui ont assisté à la préparation et/ou aux assises AGOA pour le compte des autres pays africains.

Négliger ces acteurs méconnus de la scène politique et du monde des affaires en RDC peut réduire les perspectives d'une éclatante. En plus de ces expériences, les préparatifs doivent commencer dès maintenant et enfin une ligne de communication doit dès à présent être gardée avec les différent acteurs à Washington.

A travers les activités et le Forum de l'AGOA, Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement peuvent profiter des retombées des élections américaines qui interviendront en Novembre 2024 et dont la nouvelle administration entrera en fonction en Janvier 2025 pour montrer leur attachement au « Partenariat Privilégié pour la Paix, la Prospérité et Préservation de l'environnement (PPPP) ».

Les activités et le Forum de l'AGOA de Kinshasa serviront aussi à rassurer les entreprises américaines de la ferme volonté du Président Congolais et de son gouvernement de contribuer à l'essor de l'industrie américaine basée sur les minerais stratégiques et les énergies propres. Quant au peuple congolais, les activités et le Forum de l'AGOA de Kinshasa seront une venue des nouvelles opportunités de la croissance de l'entreprenariat national et la création d'emplois.