Afrique: La CEA et l'UA célèbrent la Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil

<strong>Addis Ababa — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a annoncé que la 7e Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil sera célébrée ce week-end à travers le continent en soulignant l'importance de la numérisation pour renforcer les activités d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil.

La Journée est célébrée chaque année le 10 août dans le but de sensibiliser le public à l'importance de l'enregistrement en temps voulu des événements de la vie - en particulier les naissances et les décès - grâce à des systèmes efficaces de statistiques de l'état civil et d'enregistrement des faits d'état civil.

Cette année, la célébration sera placée sous le thème "Renforcer le lien entre l'enregistrement civil et les statistiques de l'état civil et les systèmes d'identité légale grâce à la numérisation pour une meilleure inclusion".

Le thème choisi pour la célébration de cette année est un appel à la mobilisation qui souligne le rôle essentiel de l'intégration numérique dans l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'état civil avec les structures d'identité légale, selon la CEA.

%

Cette harmonisation est essentielle pour promouvoir une gouvernance efficace et le développement sociétal, protéger les droits individuels, assurer une prestation de services efficace, réduire la fraude et faciliter la reconnaissance transfrontalière.

Cet événement marque un moment charnière pour la réflexion, la collaboration et l'action en faveur du renforcement des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil dans toute l'Afrique, en particulier au moment où le continent s'efforce d'accélérer les progrès dans le respect des engagements pris dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable en vue de parvenir à l'identité juridique universelle.

Il constitue également l'épine dorsale d'un cadre de gouvernance transparent, responsable et inclusif qui bénéficie aux individus, aux communautés et aux sociétés.

Le lien entre l'enregistrement des faits d'état civil et les systèmes d'identité légale garantit l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des données démographiques et des enregistrements d'événements vitaux tels que les naissances, les décès et les mariages, tandis que les systèmes d'identité légale établissent la reconnaissance officielle des individus.

En reliant ces systèmes, les pays peuvent disposer d'informations démographiques actualisées et fiables, ce qui est essentiel pour la planification, l'élaboration des politiques et la prestation de services, a fait remarquer la CEA.