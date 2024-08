Sénégal: C'est une 'urgence' de finaliser le programme de développement de la Casamance, selon le chef de l'État

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a évoqué l"'urgence", lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de "finaliser" le Programme intégré de développement durable de la Casamance (PIDEC) en vue de la "stabilité économique et sociale" de cette partie du pays.

"Le chef de l'État a rappelé au Premier ministre l'urgence de finaliser, pour la prochaine loi de finances, le Programme intégré de développement durable de la Casamance", a noté le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

"Ce programme ambitieux et multisectoriel va matérialiser [...] la volonté soutenue de l'État d'assurer la stabilité économique et sociale" des trois régions du sud du pays, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, explique le communiqué du Conseil des ministres.

Le porte-parole du gouvernement rapporte que "le chef de l'État a évoqué la question de la consolidation de la paix et du développement durable de la Casamance".

Il s'agit "notamment [du] retour massif", à leur lieu d'habitation, "de familles déplacées", au cours de "ces derniers mois".

Le fait que des familles de cette partie du pays regagnent leurs villages "marque un tournant majeur dans la consolidation de la paix et la relance des activités économiques et sociales dans les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou", affirme le communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute que "le président de la République a demandé au Premier ministre et à l'ensemble des ministres impliqués d'accompagner les populations concernées dans leur réinstallation adéquate".

Dans les trois régions de la Casamance, séparées du nord du Sénégal par la Gambie, se trouve l'un des plus vieux conflits d'Afrique. Des indépendantistes ont pris le maquis à la suite de la répression d'une marche en décembre 1982, à Ziguinchor, l'une des principales villes de la zone.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette région, le conflit a continuellement baissé en intensité.

Il y a deux ans, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure pour dissoudre les principales bases rebelles. Ces opérations ont permis de renforcer l'accalmie notée dans cette partie du pays et de faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.