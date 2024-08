Ile Maurice: Des chefs locaux se préparent à épicer la scène internationale

La Mauritian Chefs' Association (MCA) a tenu une conférence de presse à l'Institut Escoffier de St Pierre, le 5 août, pour annoncer une série d'événements culinaires importants, tant au niveau national qu'international. Le Master Chef Mooroogen Coopen, président de la MCA, a souligné l'expansion remarquable de l'industrie de la gastronomie et du luxe à Maurice après la pandémie de Covid-19. «Comme vous le savez, l'industrie de la gastronomie et du luxe à Maurice connaît une grande expansion post-Covid-19. Et la MCA, dans sa mission de contribuer à cette expansion, s'est constamment engagée dans de nombreux concours et formations locales et internationales. Cela permet à nos experts culinaires locaux de montrer leurs talents et leurs compétences.»

Le chef Coopen a ensuite présenté les jeunes chefs qui représenteront Maurice lors de l'African Culinary Cup, en Égypte, compétition prestigieuse, qui se tiendra du 31 août au 6 septembre. Il a exprimé sa confiance en les jeunes talents choisis pour représenter Maurice, affirmant qu'ils ont été bien formés et qu'ils seront à la hauteur de cette compétition de haut niveau. «L'île Maurice compte sur ses jeunes. C'est une opportunité pour eux de découvrir d'autres cuisines et d'apprendre beaucoup au cours de ce concours.»Le chef Komalraj Dhunput, capitaine de l'équipe et chef au Shandrani Beachcomber Hotel, a partagé son expérience de 19 ans dans le monde culinaire et son rôle crucial dans la formation des jeunes chefs aussi bien au niveau technique qu'en matière de cuisson. Il a assuré que la préparation des jeunes chefs s'est bien déroulée et que l'équipe est prête à relever le défi.

Le jeune chef Ashley Koreeda Ramudu, qui travaille au Cannonier Beachcomber, a expliqué que «la préparation s'est bien passée mais c'était difficile. Le matin, nous avions des sessions pratiques et dans l'après-midi, il fallait retourner travailler.»

Hivin Ramdoyal, jeune chef pâtissier au Silver Beach Hotel, a souligné l'encadrement précieux reçu de la part des chefs de la MCA ayant représenté Maurice à l'international. Quant à la jeune Luxmeeta Mattarooa, chef au Silver Beach Hotel, elle a exprimé sa fierté de représenter Maurice prochainement en Egypte et de montrer son talent. «Les sessions pratiques étaient vraiment difficiles car il y avait beaucoup de sacrifices à faire. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions essayer de ramener la coupe à Maurice.»

Le Master chef Vijrannand Kallooa, juge certifié pour la compétition, a rappelé que Maurice compte cinq juges certifiés pour ce type d'événement, garantissant ainsi une évaluation équitable et professionnelle. Outre l'African Culinary Cup, plusieurs autres événements importants figurent à l'agenda de la MCA. La cérémonie d'intronisation 2024 devrait se tenir à la mi-septembre au Ravenala Attitude Balaclava. Cet événement accueillera de nouveaux membres dans la communauté culinaire mauricienne et célébrera leurs contributions et réalisations.

Le World Chefs Congress 2024, qui aura lieu à Singapour du 20 au 25 octobre, verra la participation de chef Ricardo Kathan, représentant la MCA et mettant en avant l'excellence culinaire mauricienne sur la scène internationale. Le MCA Food, Beverages and Services Award 2024 se déroulera à la mi-octobre et récompensera les contributions exceptionnelles dans l'industrie de la gastronomie à Maurice. Lors de la cérémonie d'intronisation, l'Excellence Award TEWF/MCA honorera également les réalisations exceptionnelles. Des activités sociales sont également prévues en décembre 2024 et janvier 2025, visant à renforcer la communauté culinaire et à célébrer les réussites de l'année écoulée.