Ile Maurice: Le premier diplôme, une réussite pour le MIoD et l'Open University

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et l'Open University of Mauritius (OUM) ont tenu la première cérémonie de remise de diplômes du Director Development Programme (DDP) le 18 juillet au Hennessy Park Hôtel, à Ébène. Cet événement marque l'aboutissement de mois d'études pour une vingtaine de professionnels en gouvernance d'entreprise. Ce programme de l'International Finance Corporation (IFC), adapté aux besoins mauriciens, vise à améliorer les compétences en gouvernance, stratégie et leadership. Il a été mis en oeuvre, il y a cinq ans, par le MIoD et l'OUM pour aider les directeurs à superviser efficacement les entités corporatives. Mark Watkinson, président du MIoD, a souligné que «le DDP est essentiel pour former nos leaders à naviguer efficacement et de manière responsable dans un environnement global en constante évolution».

Le ministre de la Bonne gouvernance et des Services financiers, Soomilduth Bholah, a partagé ses réflexions. «Dans un monde où les entreprises font face à un contrôle accru et à une exigence de responsabilité, des structures de gouvernance robustes sont essentielles. Je suis confiant qu'en tant que leaders, ces diplômés ont été habilités à façonner des organisations qui non seulement prospèrent, mais contribuent également de manière positive à l'économie et à la société. Le DDP leur a fourni des compétences cruciales telles que la pensée critique, l'analyse stratégique et une compréhension approfondie des cadres de gouvernance, indispensables pour piloter le changement.»

Pour sa part, Le Dr Kaviraj Sharma Sukon, directeur général de l'OUM, a expliqué que «ce programme représente une avancée stratégique cruciale. Nous avons conçu notre curriculum pour répondre aux exigences dynamiques des conseils d'administration du 21e siècle. Notre approche pédagogique, axée sur la synergie entre la rigueur académique et l'applicabilité pratique, a produit des leaders agiles, capables de piloter des transformations organisationnelles dans un environnement incertain, complexe et ambigu. Les compétences de nos diplômés en matière de prise de décision éthique, de gestion des risques et de pensée stratégique sont désormais des atouts inestimables pour propulser la gouvernance d'entreprise mauricienne vers les standards internationaux. Cette réussite valide notre vision d'être un catalyseur dans la formation des directeurs des conseils d'administration, contribuant ainsi à la compétitivité et à la durabilité de notre économie». A également été annoncé le lancement d'une version du DDP pour le secteur public, illustrant l'engagement du MIoD et de l'OUM à répondre aux besoins spécifiques de tous les secteurs en matière de gouvernance d'entreprise.