Ile Maurice: Ivann Bibi soupçonne être la cible d'un cas de «planting» de drogue chez lui

L'activiste politicien Ivann Bibi a déposé une precautionary measure au poste de police de Pope Hennessy le 7 août pour dire qu'il est suivi depuis le samedi 3 août par des personnes qu'il «soupçonne être des agents ADSU/SST/CID ou des policiers sous couverture» Il ajoute avoir reçu des informations qu'il considère fiables, indiquant que le régime actuel a l'intention de le piéger avec des drogues une deuxième fois, après une première opération de planting chez sa mère à Vacoas le 18 janvier.

«Après ma première arrestation, des sources de haut niveau m'ont informé que c'était l'étape 1 de l'opération et que l'étape 2 serait de planter des drogues dans ma voiture lors d'un contrôle routier ou autrement. C'est pourquoi, depuis mon arrestation, je n'ai pas conduit ma voiture une seule fois et je l'ai fait conduire par d'autres personnes pendant plus de sept mois, par mesure de sécurité et de précaution.»

L'activiste poursuit que le samedi 3 août, vers 14 h 47, «j'ai pris des photos d'un groupe d'hommes au comportement suspect traînant non loin de l'appartement où j'habite. Ils me paraissaient être des policiers sous couverture et cela m'a été confirmé par plusieurs sources fiables qui ont vu les photos que j'ai prises. Quand ils ont remarqué que je filmais et prenais des photos, ils ont soudainement commencé à passer des appels téléphoniques et peu après, une camionnette blanche est apparue ; et ils sont partis. La camionnette semblait avoir une plaque d'immatriculation masquée pour ne pas être identifiée. Ils avaient également ce qui semblait être des sacs à dos qu'ils ont rangés dans la camionnette. Plusieurs de ces hommes portaient des masques couvrant leur visage.»

Quelques instants après que la camionnette a disparu, une voiture blanche avec le numéro de plaque «...DC 09 » ou «...OC 09» serait apparue à l'endroit d'où ils venaient de partir et un homme aurait commencé à marcher vers son appartement de manière suspecte. «Quand il m'a vu prendre des photos et le filmer, il s'est retourné brusquement et il est retourné à sa voiture. Il a ensuite fait le tour du quartier avant de se garer à l'endroit où les hommes de la camionnette blanche se trouvaient précédemment.» Ivann Bibi ajoute qu'il croit avoir vu la même voiture blanche, le lundi 5 août, garée vis-à-vis de son appartement vers 20 h 00/21 h 00, dans l'obscurité avec les lumières éteintes mais le moteur en marche. Le véhicule serait parti peu après qu'il soit sorti sur son balcon pour l'observer.

«Le mercredi 7 août, j'ai vu une camionnette noire garée dans la rue qui semblait être un véhicule de police sous couverture non loin de mon appartement. Plusieurs hommes étaient rassemblés près de la camionnette et semblaient très suspects, semblables à ceux que j'avais vus le samedi 3 août», poursuit-il. Par ailleurs, il dit avoir reçu deux messages concernant des colis de Mauritius Post sur ses téléphones cellulaires se terminant par 0505 et 6886. «Je n'ai jamais commandé quoi que ce soit et je n'attends aucun colis.Toute ma famille et mes amis savent qu'ils ne doivent m'envoyer aucun colis en raison des problèmes avec la police.» Tout cela explique sa crainte d'être la cible d'une deuxième opération imminente de planting. «Mon procès pour la première opération de planting approche, avec une audience prévue le 19 août, où je crois fermement que je serai innocenté, car de nombreuses révélations sur cette affaire de planting de drogues seront bientôt faites.»