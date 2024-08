Ile Maurice: Le Rotary Club de Phoenix rien que pour vos yeux

Prendre bien soin de ses yeux : un élément primordial pour une bonne santé. Cette initiative est prônée par le Rotary Club de Phoenix. L'ONG renouvelle son engagement en faveur de la santé oculaire avec une nouvelle campagne ciblant la rétinopathie diabétique. L'initiative comprend trois objectifs clés : redonner de l'espoir aux patients, renforcer les compétences des ophtalmologues mauriciens et sensibiliser le grand public à cette pathologie.

Pour cette campagne intitulée «Lizie avan tou», le Rotary Club de Phoenix s'est associé au Rotary Club de Thane (Inde) et au Moka Eye Hospital. Deux ophtalmologues indiens, Dr Sweta Patro, consultante en rétine, et Dr Karan Annapur Kumarswamy, consultant et spécialiste en chirurgie vitréo-rétinienne, ont été invités à Maurice. Du 24 au 28 juin, ils ont examiné et opéré une quarantaine de patients. «Avec un quart de la population mauricienne souffrant de diabète, il est urgent d'ouvrir l'oeil sur les complications associées à la maladie», souligne Akhilesh Sooroojebally, président du Rotary Club de Phoenix (RCP).

Il rappelle que le diabète peut entraîner une complication grave, la rétinopathie diabétique, qui peut être traitée si elle est diagnostiquée à temps. «Un dépistage précoce est essentiel pour préserver votre vision et votre qualité de vie. La santé oculaire a toujours été au coeur de nos actions. Les yeux sont une porte ouverte sur notre santé globale et notre bien-être. Prendre grand soin de notre vue est donc essentiel. C'est pour cette raison que le RCP oeuvre depuis plusieurs années à promouvoir la santé des yeux, en établissant des partenariats stratégiques pour permettre aux patients locaux de bénéficier d'une expertise internationale», ajoute-t-il.

%

En collaboration avec le ministère de la Santé et l'hôpital ophtalmologique Subramania Bharati de Moka, le RCP a identifié environ 250 cas nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Ce partenariat avec le Rotary Club de Thane consiste à faire venir des spécialistes indiens pour traiter et opérer un premier groupe de patients, mais aussi pour former leurs homologues mauriciens et sensibiliser la population à la nécessité de prendre soin de sa santé oculaire. Les deux spécialistes indiens, Dr Sweta Patro et Dr Karan Annapur Kumarswamy, expliquent l'importance de sensibiliser les patients diabétiques aux dangers de la rétinopathie diabétique.

«Nous sommes très reconnaissants envers les Rotary Clubs de Phoenix et de Thane, qui nous ont offert une formidable opportunité de travailler dans un magnifique pays et de faire tout notre possible pour aider les patients atteints de maladies oculaires diabétiques avancées grâce à la chirurgie. Les opérations ont eu lieu à l'hôpital ophtalmologique de Moka, où nous avons bénéficié des meilleurs équipements et du soutien d'une équipe exceptionnelle. Ce voyage restera inoubliable, tant l'accueil et l'affection reçus étaient extraordinaires. Nous reviendrons, c'est sûr.»

Depuis 2019, le Rotary Club de Phoenix fait de la santé oculaire son cheval de bataille. Cette année-là, le club lançait la première phase du SQUINT Project, en collaboration avec le Rotary Club de Thane. Ce projet visait à démythifier le strabisme, ausculter et opérer des enfants atteints, et permettre aux médecins mauriciens de bénéficier du savoir-faire des spécialistes indiens. La phase 2, en 2022, a changé la vie de plus de 70 enfants à Maurice. Avec plus de Rs 4,5 millions d'investissement, ce projet a permis de réaliser 73 chirurgies, 330 consultations, et de faire don de deux réfractomètres pédiatriques à l'hôpital ophtalmologique de Moka.

En 2023, pour marquer ses 20 ans, le RCP a créé un Jardin des Sens (Sensory Garden) au centre Loïs Lagesse, destiné aux personnes atteintes de déficience visuelle et de cécité. La campagne «Lizie avan tou» s'inscrit ainsi dans une série d'actions menées par le RCP pour améliorer la prise en charge des maladies oculaires à Maurice, démontrant l'importance de la coopération internationale et du partage de connaissances.