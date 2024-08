Ile Maurice: Sécurité alimentaire - Un livret pour orienter la production locale

Le livret «Empowering Food Security in Mauritius: Advancing Crop and Livestock Production» a été lancé la semaine dernière au bâtiment Robert Antoine de la Mauritius Cane Industry Authority à Réduit. Cette occasion a également permis de dévoiler le nouveau site web de la Mauritius Academy of Science and Technology (MAST), en présence du ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, ainsi que du président de MAST, le Dr Salem Saumtally, et d'autres invités.

Dans son discours, le ministre a mis en avant les recommandations du livret, conçues pour renforcer la sécurité alimentaire à Maurice. Parmi ces recommandations figurent l'amélioration de la production agricole locale grâce à l'optimisation des semences, l'enrichissement des sols et l'adoption de pratiques agricoles avancées. Mahen Seeruttun a souligné la nécessité d'intégrer la technologie et la mécanisation pour surmonter les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre et aux conditions climatiques, tout en réduisant les coûts de production.

De son côté, le Dr Saumtally a évoqué la dépendance de Maurice aux importations alimentaires, rendant le pays vulnérable aux fluctuations des prix et aux conflits internationaux. «Le pays est confronté à des défis importants tels que le changement climatique, la rareté des terres agricoles et le manque d'eau pour l'irrigation, ce qui aggrave les problèmes de sécurité alimentaire», a-t-il déclaré. Il a encouragé les jeunes à s'engager dans l'agriculture en utilisant des technologies modernes pour optimiser les ressources et accroître la productivité. Le Dr Saumtally a également plaidé pour des méthodes agricoles durables afin de préserver la santé des sols.