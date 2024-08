Soudan: Répondre aux EAU - Cesser d'armer les milices pour parvenir à la paix

Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a nié l'existence de toute restriction imposée par les forces armées soudanaises qui entravent la livraison des opérations humanitaires, soulignant dans son communiqué de presse mercredi que ce qui confirme l'attachement des Émirats arabes unis (EAU) au sang , à la sécurité du peuple soudanais et à l'arrivée en toute sécurité de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin est l'arrêt de l'approvisionnement des milices en armes avec lesquelles le peuple soudanais est tué, et il est privé de la production de sa nourriture et de atteindre l'aide, alors la paix sera instaurée et la souffrance humaine cessera.

Ci-dessous le texte de la déclaration :

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU) a publié mardi une déclaration sur la situation humanitaire au Soudan, qui comprenait un appel à la violation de la souveraineté du Soudan, au nom de l'apport d'aide humanitaire, et parlait des restrictions imposées par les forces armées à l'arrivée de l'aide humanitaire. .

Cette déclaration n'est rien d'autre qu'une misérable tentative visant à échapper à la responsabilité d'Abou Dhabi dans la guerre menée par les milices terroristes créées par les (EAU) contre le peuple soudanais, avec une planification, un armement et un financement complets. C'est pourquoi les principaux journaux et publications internationales ont qualifié ce qui se passe actuellement de « guerre des (EAU) au Soudan ». La stratégie délibérée de famine de la milice n'est qu'une partie de cette guerre.

Si les (EAU) sont préoccupés par le sang et la sécurité des Soudanais, ils devraient alors cesser de fournir aux milices des armes qui tuent le peuple soudanais et le priver de la possibilité de produire son propre nourriture et de recevoir de l'aide. La paix sera alors rétablie et les souffrances humaines cesseront.

La question est la suivante : Le fait que les (EAU) acceptent le rôle du Conseil de sécurité signifie-t-il accepter d'examiner la plainte documentée du Soudan contre lui pour son rôle dans la guerre , les crimes de nettoyage ethnique et de famine au Soudan ? Tout comme les (EAU) ont annoncé le montant qu'ils ont fourni aux agences des Nations Unies au titre de l'aide humanitaire au Soudan, révéleront-ils les milliards de dollars -d'argent du peuple frère émirati - qu'ils ont dépensés dans la guerre contre le peuple soudanais ? / OSM