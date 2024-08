Afrique: Prix 2024 de la Philanthropie africaine pour l'ensemble des réalisations - Tade Aina récompensé!

Victoria Falls, Zimbabwe — Les partenaires à l'organisation de la Conférence africaine sur la philanthropie sont ravis d'annoncer que le Dr Tade Aina est le lauréat du prix 2024 pour l'ensemble des réalisations. Cette distinction est décernée à des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle et durable à leur domaine et à la société dans son ensemble.

Visionnaire et pionnier, Tade a consacré sa vie à la construction d'un monde où chacun peut prospérer. Ses travaux novateurs sur la pauvreté urbaine, la gouvernance, la théorie et la pratique du développement, l'enseignement supérieur, les causes alimentaires et l'épanouissement de l'enfant, ainsi que l'environnement et le développement, ont révolutionné la philanthropie. Son engagement inébranlable a inspiré d'innombrables personnes et organisations sur tout le continent africain.

Le prix d'excellence est la plus haute distinction décernée par la Conférence sur la Philanthropie africaine. Il récompense les personnes dont la carrière exceptionnelle a eu un impact profond et durable sur le secteur, grâce à leur leadership, à la mobilisation de ressources et au mentorat. L'un des principaux objectifs de ce prix est de célébrer la vie et le travail des piliers pendant qu'ils sont encore en vie. Parmi les précédents lauréats de ce prix figurent Akwasi Aidoo, Gerry Salole et S.E. Graça Machel - un panel de dirigeants exemplaires, estimés et distingués.

"Nous sommes ravis et honorés de récompenser Tade Aina pour sa carrière exceptionnelle et son dévouement indéfectible", a déclaré Sarah Mukasa, présidente du Comité des Prix. "Son leadership et sa vision ont établi une norme d'excellence remarquable, et constituent un exemple brillant pour les praticiens du secteur et les universitaires qui s'efforcent de favoriser le développement durable dans plusieurs domaines"

Le prix pour l'ensemble des réalisations a été remis à Aina lors du dîner de gala organisé à Victoria Falls, au Zimbabwe, en présence d'un public estimé comprenant les précédents lauréats, S.E. Graça Machel et Gerry Salole.

Qui est Tade Aina?

Actuellement Chef Impact et Recherche au sein de l'une des plus grandes fondations privées au monde, la MasterCard Foundation, Tade Aina se consacre à la construction d'un monde où tous les individus peuvent apprendre et prospérer.

Tout au long de sa carrière, il a été consultant pour de nombreuses agences multilatérales, dont le PNUD, l'UNICEF, UN-HABITAT, l'Université des Nations unies et la Banque mondiale. Ses publications couvrent un large éventail de sujets et il a occupé des postes de direction dans des organisations à impact mondial et des établissements d'enseignement supérieur.

À propos de la Conférence sur la Philanthropie africaine.

Organisée pour la première fois en 2019, la Conférence sur la philanthropie africaine a été une plateforme centrale pour le discours et le développement de l'écosystème philanthropique sur le continent. La conférence attire les institutions et les parties prenantes pour des conversations avant-gardistes où les participants partagent leurs expériences, réfléchissent en tant que collectif et tracent l'avenir du développement à travers le prisme de la philanthropie africaine.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.africanphilanthropyconference.com

Les partenaires de la conférence sont

- L'African Philanthropy Forum (APF)

- L'African Philanthropy Network (APN)

- African Venture Philanthropy Network (AVPN)

- Le Centre sur la philanthropie et l'investissement social en Afrique (CAPSI)

- La East Africa Philanthropy Network (EAPN)

- La Southern Africa Trust

- TrustAfrica

- Zambian Governance Foundation (ZGF)