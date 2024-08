Sénégal: Ziguinchor / Impact positif de la bonne pluviométrie - Prévisions de bonnes récoltes du riz en perspective

L'impact des pluies dans les cultures et plus particulièrement sur le riz est très positif cette année ; les assurances sont des techniciens de l'agriculture et des agriculteurs qui dressent des prévisions favorables pour de très bonnes récoltes cette année dans la région.

S'il y a des paysans qui affichent le sourire, ce sont les riziculteurs qui se réjouissent des fortes quantités d'eau. Les rizières sont inondées un peu partout. L'activité des femmes dans les rizières dans le Kassa, le Blouf et le Fogny est assez révélatrice de l'espoir suscité par cette bonne pluviométrie.

Pour le Président Régional du Cadre Régional des Ruraux CRCR Abdoul Aziz Badji, « En riziculture pluviale, on aurait pu être dans les repiquages et les rizières sont déjà inondées. Ceux qui avaient l'habitude de faire les semis directs n'ont plus cette possibilité, cette année. La seule issue à l'heure, c'est le repiquage encore que les plants sont très petits. Mais dans une semaine ou deux, les gens vont commencer à cultiver pour repiquer.

Et c'est très favorable pour la riziculture», lance fièrement l'agriculteur qui rassure sur de possibles rendements records. Le bel impact des pluies sur les cultures reste aujourd'hui sur toutes les lèvres du côté des paysans de la région. Les quantités d'eau sont tellement importantes qu'il faut remonter très loin pour assister à une situation pluviométrique aussi favorable dans la région. « Nous allons nous habituer aux conditions normales des pluies chez nous ... », martèle M. Badji qui parle d'un retour à la normalité. «Nous sommes rattrapés par cet hivernage. On n'avait pas l'habitude d'assister à une telle pluviométrie à cette période de l'année», précise M. Badji.

Le « kandiadou » est en ce moment le seul moyen de culture dans les rizières, témoignent les riziculteurs qui excluent toute possibilité de cultiver avec les moto-tracteurs vu l'importante de la lame d'eau dans les rizières en ce moment. « Les tracteurs ne peuvent plus évoluer dans les « faros » comprenez rizière en wolof ... Celui qui s'hasarderaient à cultiver avec un tracteur exposent la machine à s'embourber dans ces rizières », prévient le responsable des agriculteurs de la région.

En attendant le rapport sur l'évolution des cultures que promet de publier le Directeur Régional du Développement Rural (DRDR) de Ziguinchor la semaine prochaine, certains techniciens affichent optimisme quant à une bonne campagne. « Le facteur eau est bien réuni et il y a un bon comportement des cultures consécutif à une bonne répartition des pluies dans le temps et l'espace », confie un technicien de l'agriculture qui a préféré parler sous le couvert de l'anonymat.

Lui qui évoque le développement phrénologique des cultures en ces termes : « le mais est déjà sur le marché, les semis tardifs sont en phase de formation, le niébé et le riz de plateau en début de montaison, l'arachide en phase de formation des gousses... », martèle-t-il avant d'envisager une bonne production. Partout dans la région, les nappes sont bien chargées grâce à ces fortes pluies. Aujourd'hui, tous les postes pluviométriques sont excédentaires, la situation pluviométrique est excédentaire dans la quasi-totalité de la région.

Des quantités de pluies conséquentes sont tombées sur Ziguinchor et sa région ces dernières 72 heures. Dans le département de Ziguinchor, Niassya a enregistré le plus fort cumul avec 234 mm d'eau de pluie ; Ziguinchor a recueilli 139 mm, Niaguis 129,7 mm. Les plus fortes quantités de pluies ont été recueillies dans le département de Bignona avec 279 mm enregistrés à Kafountine, 232 à Tiobon.

Des pluies considérables notées ces derniers jours qui ont même renforcé le cumul saisonnier avec un max de 1113 mm à Kabrousse dans le département d'Oussouye. Cette tendance pluviométrique très favorable couvre les besoins hydriques des cultures et fait afficher le sourire chez les paysans et producteurs de la région qui dégagent déjà les prévisions d'une bonne récolte cette année. IGNACE NDEYE