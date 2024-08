Sénégal: Lancement du « gender assesment » - Le Cnls passe par l'évaluation du genre dans les programmes Vih

Le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) et ses partenaires sont passés hier, mercredi 7 août, au lancement officiel du «gender Assessment» pour le programme VIH au Sénégal. Les acteurs en ont profité pour faire l'évaluation de la prise en compte du genre dans la riposte nationale à Vih dans les programmes mis en place.

Dr Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) est bien consciente des inégalités notées dans la prise en charge du virus à Vih dans le pays. Hier, mercredi, lors de l'évaluation de la prise en compte du genre dans la riposte nationale qui a abouti au lancement du « gender assessment », elle a avancé : « c'est une activité qui est très importante parce que le Vih sida est une maladie féminine au Sénégal et partout également dans le monde. Les femmes sont plus touchées que les hommes et c'est lié à beaucoup de facteurs qui sont généralement des facteurs qui exposent à des inégalités qui font que les femmes sont souvent vulnérables au Vih Sida.

Il y a également l'accès au service de Vih de manière générale ainsi que des services de santé qui sont plus limités pour certaines pour des raisons sociales, économiques, ou encore de pouvoirs liés à notre culture qui limite l'accès des femmes ». Et d'ajouter : « on voit également le contraire dans nos services Vih. Il y a des services qui ne sont pas utilisés par les hommes et il faudrait analyser tous ces facteurs pour voir pourquoi les hommes ne vont pas se faire dépister.

Qu'est ce qui fait que les femmes ne sont pas prêtes à aller faire le dépistage pour la transmission mère-enfant ? Analyser tous ces aspects pour pouvoir y répondre, c'est là l'objectif de cette rencontre. Donc c'est une étape essentielle pour améliorer la qualité de nos programmes et pour que personne ne soit laissée pour compte afin de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes ».

Pour les acteurs de la réponse au Vih, l'évaluation basée sur le genre permet d'adapter les programmes de santé pour répondre aux besoins de manière équitable et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs de la procédure accélérée et à l'utilisation efficace de la subvention du GC7 du Fonds Mondial en cours. A cet effet, le Cnls a renseigné : « cet atelier est l'occasion d'informer sur le processus d'évaluation Genre dans la riposte nationale VIH et d'impliquer les différentes parties prenantes dans le processus d'évaluation du niveau de prise en compte du genre dans les politiques et programmes en matière de VIH ».