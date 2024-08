Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - La préparation de l'AC Léopards et AS Otohô inquiète

La fermeture provisoire des installations sportives au Congo par le ministère des Sports influence négativement la préparation des équipes qualifiées pour les compétions internationales.

A un peu moins de deux semaines, on ne sait plus quoi penser de l'Athlétic club Léopards de Dolisie et de l'AS Otohô d'Oyo, qui entament leur campagne africaine le week-end du 17 au 18 août. Le premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions pour l'un et de la Coupe de la Confédération pour l'autre.

L'AC Léopards recevra, le 18 août au stade Alphonse- Massamba-Débat, à Brazzaville, les Algériens de CR Belouizdad. De son côté, l'AS Otohô effectuera le déplacement de la Guinée équatoriale pour y affronter, le 17 août, 15 de Agosto. L'AS Otohô recevra, à son tour, 15 de Agosto le 25 août, au stade Alphonse-Massamba-Débat . Mais ces équipes n'ont pas pu disputer des matches amicaux tests ou un tournoi de mise en jambe quelconque à domicile à cause de la fermeture des stades.

Faut-il se rendre à l'étranger pour rattraper le temps perdu ? Ce sont des dépenses supplémentaires qu'il faut prévoir. Le match de préparation qui devait opposer AC Léopards de Dolisie à Saint-Michel de Madingou, au stade Paul-Sayal-Moukila, a été annulé parce que le ministère des Sports n'a pas autorisé aux équipes de jouer suite à sa fermeture provisoire, a t-on appris sur les réseaux sociaux.

C'est un manque à gagner pour ces clubs qui représentent le pays. Pourtant, leur mission consiste à aller le plus loin possible dans cette campagne pour gagner des places supplémentaires en compétitions africaines les saisons à venir. Un coup d'arrêt car les matches amicaux qui ne remplacent guère les rencontres du championnat servent toutefois à la cohésion du groupe et pour huiler les mécanismes de l'équipe. C'est le moyen le plus efficace de jauger le fonctionnement des différents compartiments en l'absence des compétitions nationales, les effectifs ayant été renouvelés .

Avec aucun match de préparation dans les jambes, les attentes ne vont pas bon train et le bon parfum de la bonne performance ne se fait pas sentir. La recherche de la performance tant souhaitée s'en trouve remise en cause. A l'allure où vont les choses, seul un miracle peut propulser ces équipes au deuxième tour préliminaire.