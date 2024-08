Afrique: Coopération - La Côte d'Ivoire salue le dynamisme des relations avec le Congo

A l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de son pays, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Touré née Kone Maman, a organisé, le 7 août à Brazzaville, une cérémonie commémorative.

Plusieurs invités de marque dont les diplomates accrédités au Congo et autres personnalités ont rehaussé de leur présence la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement congolais a été représenté par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso.

Dans son allocution, l'ambassadrice de la côte d'Ivoire a saisi cette opportunité pour exprimer sa « profonde » gratitude aux autorités congolaises qui n'ont ménagé aucun effort afin « de créer cette dynamique entre nos relations ».

La coopération entre les deux pays s'est intensifiée, a-t-elle précisé, à partir de l'année 2022 avec la signature de trente-trois accords et également, suite à la visite officielle du président Denis Sassou N'Guesso en Côte d'Ivoire, en juin 2023.

Parmi les actions majeures qui ont contribué à renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo, elle a cité, entre autres, la première session de la grande commission mixte ivoiro-congolaise organisée en novembre 2022 à Abidjan ; le forum économique, culturel et touristique tenu en mars 2022 à Brazzaville ; les journées portes ouvertes de l'Agence nationale d'appui au développement rural qui ont eu lieu en juillet 2024 à Brazzaville.

%

« Suite à cet acte fort de rapprochement, entre nos deux pays, les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Congo sont passés de 15 milliards à 42 milliards FCFA en 2023 », a indiqué la diplomate.

S'adressant à la communauté ivoirienne vivant au Congo, l'ambassadrice a réitéré sa gratitude et ses félicitations pour sa « bonne conduite ». Elle l'a encouragée à continuer à respecter les lois et règlements de ce pays frère, et à cultiver « des valeurs d'union, de paix, de cohésion, caractéristiques de l'Ivoirien nouveau ».

S'agissant d'autres préoccupations telles que le projet de logement, le plaidoyer pour l'ouverture à la chancellerie d'un centre d'enrôlement de passeport biométrique et de la carte nationale d'identité, la diplomate ivoirienne a rassuré ses compatriotes vivant au Congo que lesdits dossiers sont à l'étude auprès des autorités ivoiriennes compétentes. Dans la perspective de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2025, elle a annoncé que les autorités ivoiriennes ont décidé de créer une commission électorale dans la circonscription diplomatique du Congo.

Dans le premier volet de son intervention, l'ambassadrice a jeté un regard sur les acquis et les perspectives des actions de développement économique et diplomatique menées « sous le leadership et l'expertise avérée » du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

« Grâce aux multiples actions menées par le gouvernement dans le domaine des infrastructures, de l'électrification et dans bien d'autres, la Côte d'Ivoire constitue une terre d'opportunités et un pays touristique qui fait d'elle l'une des plaques tournantes des milieux d'affaires en Afrique », a déclaré Touré née Kone Maman.

L'ambassadrice de la Côte d'Ivoire a également cité d'autres actions réalisées dans plusieurs domaines (infrastructure, agriculture, santé, socio-politique, etc.), sans oublier le pari de « la belle organisation » de la Coupe d'Afrique des nations de football 2024, qui s'est soldée par le troisième sacre des Eléphants de Côte d'Ivoire. Toutes les actions et perspectives de développement ont été rappelées dans un film documentaire projeté sur un écran géant lors de la cérémonie.