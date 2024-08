Congo-Brazzaville: Statistique - Le Congo mise sur un nouveau référentiel international

Le pays est bénéficiaire d'un programme régional d'harmonisation et d'amélioration des statistiques jusqu'en 2029. Constitué d'une série d'activités, ce programme devrait aider la République du Congo à améliorer la qualité, l'accessibilité et la diffusion des données collectées dans divers domaines de développement (emploi, éducation, santé, agriculture).

Le Programme d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre, volet additionnel pour le Congo et le Gabon, comprend des stratégies complémentaires pour répondre aux contraintes financières et à la nécessité d'une meilleure collecte de données. Celui-ci s'adresse à de multiples bénéficiaires qui sont confrontés à des faiblesses communes en matière de performance du système statistique.

Financé par la Banque mondiale, le programme entend renforcer la performance statistique nationale, l'harmonisation régionale avec les autres pays bénéficiaires, l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que la modernisation du système statistique. Pour mettre en place un système statistique durable, l'initiative entend veiller à ce que les normes internationales soient adoptées et que les sources de données ainsi que les indicateurs les plus importants soient produits pour suivre les programmes de développement.

Les activités du projet sont regroupées en quatre composantes visant à accélérer globalement la performance statistique et l'harmonisation statistique. La première composante concerne l'harmonisation et la production de statistiques de base utilisant les normes internationales de qualité des données. Il s'agit d'adopter des normes harmonisées sur la qualité des données, de produire de statistiques démographiques et socioéconomiques, ainsi que de statistiques sur les secteurs réel, fiscal, agricole, changement climatique...

D'autres composantes couvrent la réforme institutionnelle, la formation du capital humain, l'accessibilité et l'utilisation des données, de même que la mise à niveau de l'infrastructure physique. Sur ce dernier point, le Congo vient de se doter d'un complexe de l'Institut national de la statistique (INS) et le Centre d'application de la statistique et de la planification (CASP), grâce à un financement de la Banque mondiale estimé à 2,3 milliards de francs CFA.

Le complexe de l'INS-CASP est censé contribuer à la formation des cadres statisticiens et démographes congolais, ainsi qu'à l'amélioration du système statistique national. Construit sur une superficie d'un hectare 21a, avec une architecture inspirée de cube, le bâtiment de l'INS est composé de cinq étages, d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol dédié au parking. Celui du CASP dispose d'un bâtiment académique placé à l'Ouest de l'entrée principale ; composé de deux niveaux avec un rez-de-chaussée, six salles de formation, d'un étage couvrant dix bureaux et une salle de réunion.