Congo-Brazzaville: Santé - Environ 25% des femmes commencent à allaiter dès les premières heures de vie

D'après le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), au Congo, si 97% des femmes allaitent, seules 33% pratiquent un allaitement exclusif.

Selon la représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, l'allaitement maternel est un acte naturel et bénéfique qui offre de nombreux avantages pour la santé, tant pour le nourrisson que pour la maman.

« Il renforce le système immunitaire du bébé, favorise un meilleur développement cognitif et réduit les risques de maladies chroniques plus tard dans la vie. De plus, l'allaitement maternel crée un lien spécial entre la maman et son enfant, renforçant ainsi le sentiment de sécurité et d'amour », avait précisé la représentante de l'agence onusienne, lors du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement qui est célébrée chaque année du 1er au 7 août, insistant sur le fait que malgré tous ces bienfaits, de nombreuses femmes rencontrent des obstacles pour allaiter leurs enfants, que ce soit en raison de préjugés sociaux que des problèmes de santé.

D'où, avait-elle poursuivi, il est essentiel de sensibiliser le public à l'importance de soutenir les femmes qui choisissent d'allaiter et de créer des environnements favorables à l'allaitement, que ce soit au travail, à l'école ou dans les lieux publics.

Profitant de cette journée, le Dr Chantal Umutoni avait lancé un appel à tous les acteurs de la santé, aux familles et à la communauté dans son ensemble afin de continuer à travailler ensemble pour la promotion de l'allaitement maternel, de préférence exclusif pendant les premiers six mois de vie de l'enfant. « Chaque geste compte, chaque effort contribue à construire un avenir plus sain pour nos enfants. Ensemble, nous pouvons continuer à faire des progrès significatifs et à offrir un avenir meilleur à chaque mère et à chaque enfant du Congo », avait-elle souligné.

%

Le premier lait

Pauvre en sucre et rempli d'anticorps protecteurs et de facteurs de croissance, le lait maternel est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé, ce qui renforce sa capacité à lutter contre les infections bactériennes et virales.