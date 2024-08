Angola: Le projet de loi sur la sécurité nationale adopté dans la spécialité

Luanda — Le projet de loi sur la sécurité nationale a été approuvé par l'Assemblée nationale mercredi, avec l'introduction de quelques amendements.

Le projet de loi sera soumis à un vote final la semaine prochaine, suite aux contributions des parlementaires pour améliorer le document dans sa forme et son contenu.

Dans son discours, le membre du groupe technique, le lieutenant général Carlos Amaral, a approuvé les suggestions de modification de certains chapitres et articles, affirmant que les contributions apportées ne remettaient pas en cause le texte.

La proposition établit l'organisation et le fonctionnement du système de sécurité nationale, selon les termes de la Constitution de la République d'Angola.

Elle s'applique à tous les domaines sur lesquels l'État angolais exerce sa souveraineté et sa juridiction, ainsi qu'aux secteurs, institutions, organes et services qui composent le système de sécurité nationale, et aux citoyens en général.

La sécurité nationale a pour but de garantir en permanence l'indépendance et la souveraineté nationales, la défense, l'intégrité territoriale, l'État de droit démocratique, la sécurité de la population et de ses biens, la protection du patrimoine national, le maintien de la paix et de l'ordre dans des conditions qui correspondent aux objectifs et aux intérêts nationaux.