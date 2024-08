Sénégal: Joal-Fadiouth-Pacasen - La commune liste ses besoins et priorités

Aissatou Sophie Gladima, la maîtresse de Joal-Fadiouth, a fait part des préoccupations des communautés joal fadioutiennes à la délégation de la cellule de communication de l'Agence de développement municipal dans la cadre des tournées de visite des réalisations du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal.

Selon ses l'édile de la commune, Joal a encore des difficultés concernant les infrastructures. « La commune de Joal-Fadiouth ne compte qu'une artère principale et une secondaire. La départementale venant de Mbour compte des nids de poule et autres crevasses rendant la mobilité difficile ». Le fait évoqué a rendu cette route très accidentogène.

Les pistes sont aussi retenues car servant à permettre certains d'aller vers les champs. Sériant les difficultés et besoins de la commune, la mairesse a fait part de son hôtel de ville non fonctionnel et souhaite un nouvel opérationnel. Sur les menaces planant sur la commune, elle a évoqué l'érosion côtière et ses impacts liés à l'extraction de sable pour l'enroulement des plages de Saly-Portudal d'une part et d'autre part de la destruction progressive de Djifer.

Selon elle, des efforts sont à faire dans la réalisation d'infrastructures comme le Stade François Bob dont la tribune n'est plus fonctionnelle et croule sous le poids de l'âge. Elle a suggéré la prise en compte de données naturelles comme les embruns maritimes dans la réalisation des ouvrages. En plus, ses suggestions se sont étendues aux îles inoccupées à protéger et aux amas coquilles faisant le charme et l'attrait touristique de Joal-Fadiouth.

%

El Hadji Alassane Diallo, responsable de la cellule de communication de l'Agence de développement municipal, coordinateur de la mise en oeuvre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal est revenu sur l'étape de Joal-Fadiouth dans le cadre des tournées de sensibilisation et de communication du Pacasen.

Selon lui, la commune de Joal-Fadiouth fait partie des 124 collectivités territoriales pilotes du Pacasen et les 5 du département de Mbour, à côté de Nguekokh, Saly-Portudal,Thiadiaye et Mbour. La tournée consiste à faire un état des lieux sur les ressources allouées à ces dernières et ĺes réalisations faites. A l'en croire, la commune de Joal-Fadiouth a fait des ouvrages communautaires. Par conséquent, elle a donné satisfaction à partir des résultats.

Younouss Maria, le président du groupement d'intérêt économique de Santhie 3 et président du comité de l'école polarisant plusieurs quartiers de Joal-Fadiouth sa salué les actions du Pacasen avec la construction de quatre salles de classe. L'école qui regroupe 1620 élèves requiert deux salles de classe afin de rompre avec les abris provisoires.

Selon ses propos, les doléances avancées, une fois satisfaites, vont soulager les parents d'élèves du double flux. El Hadji Alassane Diallo a rappelé que le Pacasen s'inscrit dans l'option d'accompagner depuis 2018 les collectivités territoriales avec l'Acte 3 de la décentralisation. Il considère que la méthode en oeuvre du Pacasen n'est pas allée sans couacs et ainsi, il est prévu pour y remédier un financement additionnel à ces fins auprès de la Banque Mondiale et de l'Agence française de développement.

Un fonds de 70 milliards de francs est prévu à ce titre. L'introduction du volet climatique est venue apporter de nouvelles aspirations au sein des communautés. Sur les couacs soulevés plus haut, son souhait est de voir l'implication des populations et des collectivités territoriales pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.