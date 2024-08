L'APIX et la Caisse de Dépôt et Consignation (CDC) ont signé hier, mercredi 7 août 2024 une convention de partenariat.

Ce nouveau jalon important dans le cadre de la territorialisation des investissements est posé dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la résilience économique du pays face aux défis mondiaux, tout en redynamisant au plan interne les pôles économiques, informe un communiqué.

Ainsi, l'APIX-SA a-t-elle placé au coeur de sa stratégie l'impératif de territorialisation de l'investissement, de mobilisation de la diaspora sénégalaise et des investissements intra-africains afin de réaliser la vision des Autorités sénégalaises, en favorisant le développement d'infrastructures stratégiques, ainsi que l'aménagement et la promotion de Zones Aménagées pour l'Investissement(ZAI), précise la source.

Et de relever que l'ambition ainsi affichée devrait notamment permettre l'essor de villes industrielles afin de créer de la valeur et de la richesse pour les populations. Pour répondre efficacement à ces défis, APIX-SA s'est résolument engagée à la création d'un environnement des affaires favorable à l'investissement, créateur d'emplois de masse et de valeurs pour notre économie.

Selon le document, les principaux axes de collaboration avec la CDC portent sur : le montage, la structuration et le financement des infrastructures ; la structuration, le financement et le développement territorial des zones d'activités ; le développement d'un programme de financement du secteur privé local ; le développement de programme pour renforcer l'attractivité du Sénégal en termes d'investissements. Sans oublier la structuration, le financement et le développement de Projets Green ; la structuration, le financement et le développement de programmes souverains, et tout autre axe de collaboration qui fera l'objet d'un accord spécifique entre les parties.

%

Et le document de rappeler que depuis 24 ans, APIX-SA joue un rôle central dans la promotion de l'Investissement au Sénégal, en créant un environnement des affaires favorable, en offrant des mesures incitatives, une sécurité juridique, et en facilitant les partenariats stratégiques ainsi que la mise en oeuvre des Grands Travaux de l'Etat du Sénégal.

D'ailleurs, ajoute le texte, investie d'une mission d'intérêt général en appui aux politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique et social, avec ses filiales spécialisées dans le développement, l'investissement, le financement et les nouvelles technologies, la CDC constitue pour l'Etat et ses entités un levier stratégique pour mobiliser les ressources propres en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de développement économique et sociale.

Mieux, dans le but d'impacter positivement la politique générale de développement économique du Sénégal, la CDC intègre également, dans ses missions fondamentales, le financement du logement social et de standing, des travaux d'équipements des collectivités territoriales, de la politique de la ville, des Petites et Moyennes Entreprises (PME) mais aussi de projets stratégiques et structurants définis par l'Etat.

Ainsi par la signature de la convention avec l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire et aujourd'hui avec la CDC, APIX.SA poursuit la structuration de l'écosystème qui va favoriser la génération d'investissements privés dans les terroirs au grand bonheur des populations, conclut la même source.