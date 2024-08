Congo-Kinshasa: Le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à fournir un soutien logistique à une mission de paix régionale

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution par laquelle il autorise la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), une organisation régionale.

Le texte présenté par la France et le Sierra Leone a été adopté à l'unanimité des quinze membres du Conseil.

La Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en RDC (SAMIDRC) opère depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC, où s'affrontent l'armée congolaise et des groupes armés. La SAMIDRC compte des soldats de l'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi.

Par sa résolution, le Conseil autorise la MONUSCO à soutenir la SAMIDRC en renforçant la coordination, l'échange d'informations et l'assistance technique, ainsi qu'en lui permettant de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la MONUSCO, dans la zone de déploiement de celle-ci.

Protection des civils

Il s'agit notamment pour la MONUSCO de fournir des conseils et un appui techniques concernant la protection des civils, y compris les femmes et les filles, la protection de l'enfance, la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits, la prévention des dommages causés aux civils, la coordination civilo-militaire, le désarmement et la gestion des armes et des munitions.

Le Conseil de sécurité demande aux pays qui fournissent des contingents à la SAMIDRC et au commandant de la force de la Mission de prendre des mesures concrètes pour réduire au minimum les risques pour les civils dans toutes les zones d'opérations.

Retrait de la MONUSCO

Alors que la MONUSCO a entamé un retrait progressif, raisonnable et durable de l'est de la RDC, le Conseil de sécurité a exhorté la mission onusienne « à consolider le transfert de responsabilités au gouvernement congolais au Sud-Kivu » et « à continuer de planifier conjointement les prochaines étapes du retrait progressif, responsable et durable de la Mission avant d'aller plus loin ».