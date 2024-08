Sénégal: Inclusion dans le système éducatif, uniformes scolaires - Sonko prépare la rentrée des classes 2024-2025

Dans sa communication, en Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 août 2024, le Premier ministre s'est tout d'abord appesanti sur la problématique de l'inclusion, dans notre système éducatif, des enfants vivant avec un handicap.

À cet égard, il a engagé les Ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle à accorder la priorité qui sied à la construction de nouveaux instituts spécialisés, au renforcement du système des Assistants de Vie scolaire et à la facilitation de l'obtention de la carte d'égalité des chances. Il a également relevé l'urgence attachée à l'intégration de la langue des signes dans la formation des instituteurs et professeurs ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement pédagogique et logistique des enfants scolarisés vivant avec un handicap, lit-on dans le communiqué du Conseil.

Enfin, en perspective de la prochaine rentrée scolaire, le Premier ministre a invité le ministre de l'Education nationale à revoir le dispositif de commande d'uniformes scolaires, en privilégiant la proximité, par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles.

Cette initiative devra toutefois s'adosser à des mesures incitatives à formaliser leurs activités.

RIPOSTE ET ATTENUATION PERIODE DE SOUDURE DURANT L'HIVERNAGE

Selon le document, abordant la question de la prise en charge de la période de soudure durant l'hivernage, le Premier Ministre a souligné la vigilance particulière à exercer au niveau de certaines zones du pays pour garantir la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la tenue, sous sa présidence, la semaine prochaine, d'une réunion avec les départements ministériels et les structures concernés, en vue d'apprécier la situation exacte sur la base des données de terrain les plus récentes et d'arrêter les mesures idoines de riposte et d'atténuation.

LE PROJET DE LOI PORTANT CODE GENERAL D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC, SOUMIS EN SEPTEMBRE

Par ailleurs, poursuit la même source, le Premier ministre a demandé au ministre, Secrétaire général du

Gouvernement, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Secteur public, de prendre les dispositions appropriées afin de soumettre au Conseil des ministres, au cours du mois de septembre 2024, les projets de décrets d'application de la loi d'orientation relative au secteur public, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'Etat.

Il s'agit notamment des projets de décrets relatifs à l'appel à candidatures pour le recrutement des chefs d'organes exécutifs des entités du secteur parapublic, au fonctionnement de l'organe délibérant des entités du secteur parapublic, aux statuts-types applicables aux sociétés nationales ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du Comité de suivi du secteur parapublic.

Le Premier ministre est également revenu sur l'urgence qu'il attache à la formalisation des exigences en matière d'exercice de fonctions publiques dans le sillage de la lettre adressée par Monsieur le Président de la République, dès sa prise de fonction, aux fonctionnaires et agents de l'Administration. Dans ce cadre, il a demandé aux Ministres concernés de soumettre au Conseil, au mois de septembre 2024, le projet de loi portant Code général d'éthique et de déontologie des agents du secteur public.