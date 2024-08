Cote d'Ivoire: Lutte contre la variole du singe - Le ministère des eaux et forêts interdit la détention d'animaux sauvages vivants

En vue de stopper la propagation du virus de la variole du singe (Monkeypox), dont des cas ont été récemment confirmés en Côte d’Ivoire, le ministère des eaux et Forêts a produit, le 06 août2024, un communiqué portant « interdiction de détention d’animaux sauvages vivants ».

Selon cette note officielle,« La détention des animaux sauvages vivants, notamment les singes, chimpanzés, rats et écureuils, comme animaux de compagnie, et la consommation de la viande de brousse, particulièrement celles des singes et des rongeurs, sont des facteurs favorisant la propagation de cette maladie »

Par conséquent, le ministère invite toutes personnes détenant en captivité ces animaux sauvages vivants dans les domiciles, terrains, fermes, hôtels ou tout autre lieu, sans document d’autorisation, de les rendre à son service le plus proche au plus tard le 31 août 2024.

Tout contrevenant à cette mesure est passible de poursuites judiciaires et de peines allant de 05 à 20 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 05 à 100 millions de Fcfa, conformément aux dispositions en vigueur.

Laurent Tchagba en appelle donc « au civisme et à la collaboration des populations afin d’endiguer la propagation de cette maladie mortelle ».

Notons que deux cas confirmés non mortels de variole du singe ou monkeypox ont été enregistrés en juillet 2024 respectivement dans les districts de Tabou (sud-ouest) et de Koumassi à Abidjan, a indiqué le ministère dans un communiqué officiel du gouvernement ivoirien.

%

« Le premier cas est un patient de 46 ans qui a été consulté le 1er juillet pour une fièvre, des céphalées et des éruptions cutanées. Le second cas, âgé de 20 ans a présenté le 14 juillet des éruptions cutanées et de la muqueuse buccale », a ajouté le ministère ivoirien de la santé qui a précisé que le diagnostic a été posé après analyse dans les instituts Pasteur d'Abidjan et de Dakar.

La variole du singe se caractérise par la fièvre, les maux de tête et de dos, les douleurs musculaires, un gonflement des ganglions, ainsi qu'une éruption cutanée sous la forme de taches voire de pustules.