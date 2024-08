Ile Maurice: Sentence confirmée pour un ex-surintendant et un ex-sergent

Subiraj Dookhy, ex-surintendant de police, devra purger six mois de prison, tandis que Mamode Amanaoolah Oodally, ex-sergent, devra purger trois mois de prison pour corruption. Leur appel contre cette sentence a été rejeté ce jeudi 8 août par la Cour suprême.

Les juges Aruna Devi Narain et Iqbal Maghooa ont statué que la sentence infligée aux deux accusés n'est ni excessive ni sévère. En effet, ces deux hommes sont accusés d'avoir commis un délit le 11 août 2017 au sein de la Cyber Crime Unit du Central Criminal Investigation Department. Ils avaient réclamé des pots-de-vin de Rs 9 000 chacun à un dénommé Sanjai Oree, dans le but de ne pas le détenir en cellule policière.

Le jugement de la cour intermédiaire avait fait état que le témoin Oree était «a witness of truth» et que sa version des faits «is capable of belief and can be relied upon». Les juges considèrent que la décision du magistrat Vijay Appadoo d'agir sur le témoignage de Oree «cannot be said to be perverse».

Selon le témoignage au dossier, il ressort que le témoin Oree a expliqué en cour que son laptop avait été saisi et retenu par les accusés, qui lui avaient réclamé une somme supplémentaire. Les juges précisent dans leur décision qu'ils sont d'accord avec le magistrat sur le fait que la cour a un devoir de protéger le public contre les pratiques de corruption et d'envoyer un signal fort contre tous ceux qui sont tentés d'user de leurs positions pour des gains personnels.