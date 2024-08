Ile Maurice: Vers l'abrogation du contrat du commissaire Dip ?

Tout laisse croire que la démission de Sooroojdev Phokeer en tant que speaker et son remplacement par Adrien Duval est une des conditions imposées par le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) pour contracter une alliance, qui devient de plus en plus flagrante, avec le Mouvement socialiste militant (MSM). Les observateurs politiques se demandent quelles sont les autres conditions qui ont pu être posées par les Bleus pour favoriser ce rapprochement. Et l'une d'elles pourrait bien être l'abrogation du contrat de l'actuel commissaire de police, Anil Kumar Dip. Deux noms sont cités comme remplaçant éventuel à celui-ci : le Deputy Commissioner of Police (DCP) Choolun Bhojoo et le DCP Krishna Jhugroo. Anil Kumar Dip se verrait attribuer comme lot de consolation le poste de commissaire des prisons.

Au sein des forces de l'ordre, un éventuel départ du commissaire de police suscite de vives réactions dans les couloirs des Casernes centrales, où l'on pense qu'Anil Kumar Dip ne sera plus parmi eux à la fin août. Ce bruit de couloir, qui a pris de court bon nombre de ses collègues, met en lumière des préoccupations croissantes au sein de la hiérarchie policière. Si son contrat, qui doit se terminer l'an prochain, est abrogé, par qui sera-t-il remplacé, s'interrogent bon nombre de policiers ? Les deux favoris de la course seraient le DCP Choolun Bhojoo et le DCP Krishna Jhugroo, tous deux très bien vus par le Premier ministre.

L'organigramme de la Mauritius Police Force est comme suit en ordre ascendant : constable, caporal, sergent, cadet officer, inspecteur, chef inspecteur, deputy assistant superintendent of police, assistant superintendent of police (ASP), superintendent of police (SP), assistant commissaire de police (ACP), deputy commissioner of police (DCP) et commissaire de police (CP).

Le DCP Jhugroo dirige les affaires administratives de la police et compte plus de 30 ans dans la police. Il a eu la lourde charge de diriger tous les exercices et les opérations durant la pandémie du Covid- 19 et a été perçu alors comme «l'homme de la situation ayant le savoir-faire nécessaire». Le DCP Bhoojoo a également une chance d'être nommé CP, de par son ancienneté, vu qu'il compte plus de 40 ans au sein de la force policière.

À la tête des prisons

Selon nos informations, il y a de fortes chances que le contrat de commissaire des prisons soit proposé à Anil Kumar Dip, qui a 64 ans, en guise de lot de consolation. Le DCP Jagadisen Rungadoo, qui est commissaire des prisons par intérim, s'apprête à quitter ses fonctions. Celui-ci a 43 ans d'expérience au sein de l'administration pénitentiaire et son actuel contrat est renouvelable tous les mois. gé de 65 ans, le DCP Rungadoo a pris la tête de l'administration pénitentiaire depuis le départ de Mario Nobin, en décembre 2020. Durant son parcours, il apporté de nombreux changements et a contribué à l'évolution des pratiques au sein des établissements pénitentiaires.

Enquête de la FCC sur l'utilisation des véhicules de la police, Anil Kumar Dip fait actuellement face à de graves allégations concernant l'utilisation inappropriée de véhicules de la police, notamment une Porsche Macan, une Range Rover Velar et une BMW X6 M. Allégations faites dans une lettre de dénonciation anonyme adressée aux autorités gouvernementales. Dans le cadre de cette affaire, le député du Parti travailliste Farhad Aumeer avait soumis une question parlementaire, demandant des éclaircissements sur les circonstances entourant l'utilisation de ces véhicules.

Face à ces allégations, la Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête préliminaire et les autorités ont promis de traiter cette affaire avec la plus grande rigueur afin de garantir la transparence. Selon la section 57 (2) de la Financial Crime Commission Act 2023, le directeur des enquêtes a pour tâche de poursuivre l'enquête ou de la discontinuer en soumettant un rapport. Il avait 30 jours pour le faire, soit jusqu'au 25 juillet. Cette disposition légale dit ceci : «The Director of the Investigation Division or of the Asset Recovery and Management Division shall, within 30 working days of a referral, under section (1) or within such other period as the Commission may direct, report to the Commission on the matter».

La section (3) ajoute que : «The Commission shall, on receipt of a report under subsection (2), make a determination as whether to - (a) proceed with a further investigation; or (b) discontinue the investigation.» Trente jours se sont écoulés depuis et on ne voit rien venir. C'est à se demander si la FCC va de l'avant avec l'enquête... Les éléments pour éclaircir l'enquête ont-ils été pris en considération ? Les Intend Forms ont-elles été analysées, les images des caméras CCTV sur les stations essence ont-elles été examinées ? Les images des caméras sur la route et de la caméra de l'Intelligence Traffc System ont-elles été visionnées ? Autant de questions requérant des réponses.

Sollicitée, la FCC n'a pas voulu nous répondre au prétexte que «les enquêtes en cours sont régies par la section 161 régissant la confidentialité et la commission communiquera quand les conditions s'y prêteront». Toujours est-il que le résultat de cette enquête pourrait avoir des répercussions significatives sur la confiance du public envers les institutions et les responsables politiques.

L'express a aussi sollicité le Police Press Office pour savoir si le CP s'en va effectivement à la fin août et nous sommes toujours en attente d'une réponse. Quant au principal concerné, il ne nous a pas répondu.