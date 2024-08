Ile Maurice: Ces protagonistes bien connus de la police

Leurs noms ont été mentionnés dans l'affidavit juré par le récidiviste Vishal Shibchurn. Ces derniers seraient impliqués dans la mort de l'ex-agent du MSM, Soopramanien Kistnen, dit Kaya. Ces individus ont plusieurs choses en commun. Une semaine après les dénonciations, aucun de ces hommes n'a jusqu'ici été inquiété par la police. Découvrons qui ils sont.

Yajesh Oogur alias Ronron : un chef de bande redouté

Yajesh Oogur, plus connu sous le pseudonyme de Ronron, est un personnage bien connu des services de police de Maurice. Originaire de Quatre-Bornes, il s'est forgé une réputation de chef de bande redoutable, impliqué dans de multiples affaires criminelles. Fin mai 2022, Ronron et sa bande ont été accusés de l'enlèvement et de l'agression du gérant d'une station-service. Cette attaque audacieuse a été marquée par l'intervention d'hommes cagoulés et armés de tonfa qui ont fait irruption dans la voiture de la victime, l'obligeant à se rendre dans une zone montagneuse de Trois-Mamelles. Là, le gérant a été menotté et violemment frappé par plusieurs individus. Les ravisseurs ont exigé une rançon de Rs 300 000, que la victime a dû payer pour être libérée. Cet incident serait lié à une affaire de trafic de drogue entre l'île de La Réunion et Maurice.

Ronron n'en était pas à son premier coup d'éclat. En janvier 2021, il avait déjà été arrêté par la police pour l'enlèvement et l'agression de Fardeen Okeeb, un internaute bien connu. Vishal Shibchurn avait également été arrêté dans le cadre de cette enquête. En mai 2020, alors qu'il était en liberté conditionnelle pour avoir orchestré une attaque punitive contre un commerçant de Trèfles, Ronron a été interpellé par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Curepipe en possession de Rs 320 000 de drogue synthétique pure. La police le surveillait déjà depuis quelque temps pour son penchant pour les grosses berlines allemandes et les motos japonaises de luxe. Il a été arrêté à son domicile de la route Bassin à Quatre-Bornes.

Ronron, officiellement sans emploi, était soupçonné depuis longtemps d'être impliqué dans des trafics illicites et d'avoir des liens avec Kusraj Lutchigadoo. Pour l'agression du commerçant de Trèfles, les officiers de l'ADSU ont dû solliciter l'aide des commandos du Groupe d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM) et des agents de la Special Support Unit (SSU) pour procéder à son arrestation. Il se cachait avec une demi-douzaine de complices dans un campement à Flic-en-Flac.

Malgré plusieurs arrestations et les interventions des forces de l'ordre, Ronron continue à semer la terreur dans son entourage. Sollicité par une radio privée, il a nié en bloc son implication dans le meurtre de Kaya.

Meraj Bageerutty : un parcours truffé d'actes délictueux

Meraj Bageerutty, âgé de 32 ans et originaire de Terre-Rouge, est considéré comme l'un des lieutenants d'Issa Bacsoo. Actuellement incarcéré pour son implication présumée dans le meurtre de Goolam Khodabux, survenu lors d'une violente altercation au rond-point de Camp- Yoloff le 3 mai dernier, Meraj Bageerutty a été filmé par des caméras de surveillance aux côtés d'Issa Bacsoo, participant activement à cette expédition de violence.

Ce récidiviste notoire possède un casier judiciaire bien garni. En 2012, il est condamné pour possession de cannabis. L'année suivante, en 2013, il est jugé coupable de vol à main armée. En 2015, il écope d'une amende de Rs 4 500 pour agression et extorsion sous menace par le tribunal de Port- Louis Sud. La même année, il est condamné à trois semaines de prison pour vol commis avec un complice.

En 2016, le tribunal de Pamplemousses le condamne à six mois d'emprisonnement pour agression préméditée et menaces verbales. Trois ans plus tard, en 2019, il est de nouveau condamné à un mois de prison pour extorsion sous menace par le même tribunal. En août 2020, il écope d'une amende de Rs 7 000 par le tribunal de Pamplemousses pour trafic de drogue de synthèse.

Le parcours de Meraj Bageerutty ne s'arrête pas là. En décembre 2022, il est reconnu coupable par le tribunal de Flacq d'avoir menacé un individu avec un sabre, ce qui lui vaut deux semaines d'emprisonnement et une amende de Rs 1 500. Toujours en décembre 2022, le même tribunal lui inflige une amende de Rs 6 000 pour possession d'armes offensives. Meraj Bageerutty incarne ainsi le visage d'un délinquant multirécidiviste impliqué dans divers délits allant de possession de drogues aux actes de violence, en passant par des extorsions.

Affaire Fardeen Okeeb : Neville J. parmi les suspects

Issu de Quatre-Bornes et cité dans l'affidavit de Vishal Shibchurn, Neville a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur l'agression brutale de l'internaute Fardeen Okeeb en janvier 2021. Cette affaire choquante a révélé des détails alarmants sur la violence subie par la victime. Fardeen Okeeb a été attaqué à son domicile avec des tasers avant d'être kidnappé et emmené de force dans un champ de canne à Cottage.

La raison invoquée par les agresseurs pour cette agression sévère était une vidéo à caractère sectaire que Fardeen Okeeb avait postée sur Facebook. Cet acte de violence extrême avait choqué la communauté. Dans sa plainte, la victime avait désigné plusieurs suspects impliqués dans cette attaque, dont Manan Fakoo et Vishal Shibchurn, en plus de Neville. Neville est désormais sous les feux des projecteurs judiciaires.

Le défunt Manan Fakoo, alias Manan Toro

Manan Fakoo a été tué par balles en janvier 2021 à Beau-Bassin. Connu pour ses nombreuses frasques, il est qualifié comme le superviseur dans le meurtre de Kaya par Vishal Shibchurn. Il était père de deux enfants. Manan Fakoo avait la réputation d'être souvent impliqué dans des affaires de violence, qu'il soit du côté des agresseurs ou des agressés. Le gros bras avait un casier judiciaire bien chargé. Il y a plus d'une vingtaine d'années, il avait ordonné à l'ancien ministre Dinesh Ramjuttun de mettre fin à un meeting durant la campagne pour l'élection partielle à Flacq/Bon-Accueil en 1998. Il sera par la suite arrêté. En 2002, il est de nouveau arrêté, alors qu'il est en liberté conditionnelle, pour agression et séquestration sur un proche. En 2005, la cour le trouve coupable sous trois chefs d'accusation pour l'incident causé lors d'un meeting : les deux premiers pour possession d'armes à feu et le troisième pour avoir donné des instructions de troubler l'ordre public.

Il fait appel et sa peine est réduite à un an de prison. Mais il porte l'affaire devant le Privy Council. En février 2006, il se fait poignarder à la hanche droite lors d'un règlement de compte. Entre-temps, l'appel devant le Privy Council est rejeté, et la peine d'emprisonnement d'un an est maintenue. Mais il prend la fuite. Durant sa cavale, il parle en direct sur une radio privée et écrit aussi au président de la commission de pourvoi en grâce et avance qu'il est devenu infirme. Le Dr Ramkoosalsing, spécialiste en psychiatrie à l'hôpital Brown Sequard, avait soumis un rapport sur Manan Fakoo avançant que ce dernier souffrait de psychose accompagnée d'hallucinations auditives, d'illusions de persécution, de pertes de mémoire, de crises d'angoisse aiguës, d'irascibilité, de sautes d'humeur, de troubles du sommeil, de migraines et vertiges, de ralentissement psychomoteur et d'inhibition. Il se rendra par la suite à la police pour se constituer prisonnier et après son arrestation, il sera placé à l'hôpital psychiatrique.

Après sa décharge, la réputation de Manan Toro n'avait pas pris un coup. Mais il se faisait discret. Cependant, sa présence lors de la comparution du ministre Yogida Sawmynaden en cour, lors de la Private Prosecution intentée par la veuve de Kaya contre le ministre, n'est pas passée inaperçue. Il était accompagné de Vishal Shibchurn et Senna Budlorun.

Issah Bacsoo : «latet brile» de Camp-Yoloff

Ce commerçant de Port-Louis, âgé de 31 ans, est connu pour son audace. Il est soupçonné d'être le leader d'un gang impliqué dans le meurtre de Goolam Khodabux, 68 ans, lors d'un affrontement à Camp-Yoloff le 3 mai 2024.

C'est en 2008, à la suite d'une agression, qu'Issah Bacsoo, aussi connu comme «Gro Issah», se fait connaître par la police. Il est par la suite condamné à une amende de Rs 1 000. Ce dernier, qui circule toujours avec son équipe, n'en serait cependant pas à sa première frasque. Il serait impliqué dans d'autres agressions qui n'ont cependant pas eu de suite.

Dans sa localité, il est connu pour être un «latet brile», soit quelqu'un avec qui on ne cherche pas noises. Il est aussi connu pour être un agent de sécurité pour certains artistes lors des concerts. Issah Bacsoo serait aussi proche de certains politiciens et il s'affiche ouvertement avec eux sur les réseaux sociaux. Le trentenaire, qui est toujours en détention, serait aussi trempé dans la drogue.

Le dénommé Zozok connu pour semer la terreur à Mont-Roches

Tout comme les autres protagonistes, Zozok, un habitant de Mont-Roches, est lui aussi connu pour semer la terreur dans la localité où il habite. Proche des politiciens, il s'est lui aussi fait connaître pour des cas d'agression à l'arme blanche. Plusieurs autres cas d'agression n'ont jamais été rapportés à la police, par peur de représailles. Ce père de famille, qui n'a pas froid aux yeux, parvient toujours à échapper aux mailles de la police. Il est à la tête de plusieurs affaires dans la localité et est connu pour sa proximité avec des trafiquants ainsi que des politiciens.

Kevin Grand-Baie, un gros bras repenti

Kevin Grand-Baie, un ex-gros bras impliqué dans plusieurs cas d'agression, se serait repenti depuis quelque temps. Autrefois proche des politiciens et fiché par la police pour plusieurs bagarres, dont une qui s'est produite il y a quelque temps devant une discothèque du nord de l'île, aurait changé de cap. Il se serait maintenant rangé et a fondé une compagnie de sécurité.